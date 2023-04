Rafa Kalimann se emociona ao falar de crises de pânico: ''Passei por uma fase delicada''

Influenciadora Rafa Kalimann revela luta contra crises de pânico e fala que o 'Dança dos Famosos' a ajudou; Tata Werneck também comenta sobre o problema

A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) falou sobre como o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, tem ajudado a lidar com as questões emocionais.

Antes de sua apresentação, no palco do programa no domingo, 09, a ex-BBB foi questionada por Luciano Huck (51) sobre suas crises de pânico.

“Eu lido com crises de pânico há uns 4, 5 anos e nesse começo de ano, na virada do ano pra cá, intensificou muito, eu passei por uma fase delicada em relação a isso, mas cuidando muito, com acompanhamento médico, tudo muito certinho. Mas, de fato, foi uma diferença muito grande quando comecei a fazer o Dança, ativou algo aqui dentro de mim muito precioso de me jogar, acho que algo novo, me desafiar, e a minha cabeça... Tudo muda. Então, eu não tive crise de pânico [desde então]”.

“[O Dança] é uma tabelinha para mim. É uma vitória quando consigo superar isso, dia após dia. O Dança tá me fazendo muito bem, muito bem mesmo", completou a apresentadora.

Após relato de Rafa Kalimann, Tata Werneck também contou que já sofreu com crises de pânico e ressaltou a importância dos exercícios.

"Bom dia! Já fizeram exercício hoje? Eu estou indo fazer o meu, porque isso realmente muda muito as vidas, nossa! Eu tava vendo o depoimento da Rafa Kalimann falando sobre crise de pânico... Até mandei mensagem pra ela, falando que ela foi muito corajosa, e é tão importante falar sobre isso na televisão, né? Falei pra ela que eu já tive muitas crises e realmente o exercício me salvou demais", contou a apresentadora, que ainda brincou que às vezes também fala sério, e que recentemente desmentiu crise no casamento com Rafael Vitti (27).

Confira o relato de Rafa Kalimann e Tata Werneck sobre crises de pânico:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Rafa Kalimann curte show agarradinha com novo affair

Rafa Kalimann foi flagrada agarradinha com seu novo affair, identificado como o empresário Antonio Bernardo Palhares, durante um show da cantora Joelma (48) no Rio de Janeiro na noite do último sábado, 08. Essa foi a primeira aparição pública do casal, que trocou carícias e deixou o clima de romance evidente, sem medo das câmeras.

A influenciadora apostou em uma mini saia de cintura baixa e um cropped tomara que caia coladinho para a ocasião, além de surgir com uma faixa enorme com o nome da cantora amarrada no pescoço, chamando a atenção em meio a multidão. Entre os registros, Rafa esbanjou felicidade ao lado do novo amado, com direito a beijos e abraços.

