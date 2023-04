Rafa Kalimann curte show agarradinha com novo affair

Tá rolando! Rafa Kalimann faz primeira aparição pública ao lado de novo affair durante um show da cantora Joelma no Rio de Janeiro

Rafa Kalimann (29) foi flagrada agarradinha com seu novo affair, identificado como o empresário Antonio Bernardo Palhares, durante um show da cantora Joelma (48) no Rio de Janeiro na noite do último sábado, 08. Essa foi a primeira aparição pública do casal, que trocou carícias e deixou o clima de romance evidente, sem medo das câmeras.

A influenciadora apostou em uma mini saia de cintura baixa e um cropped tomara que caia coladinho para a ocasião, além de surgir com uma faixa enorme com o nome da cantora amarrada no pescoço, chamando a atenção em meio a multidão. Entre os registros, Rafa esbanjou felicidade ao lado do novo amado, com direito a abraços e beijos.

Pelo Instagram, Rafa compartilhou alguns cliques do show e mostrou que aproveitou ao máximo a noitada, mas não registrou nada com o novo affair. O empresário atua no ramo de produtos químicos e vive uma vida longe dos holofotes, além de ser primo do Arthur Ferraz, marido da apresentadora Mariana Weickert, com quem a ex-BBB foi vista recentemente.

Rafa Kalimann curte show com novo affair - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Rafa Kalimann é flagrada com novo affair - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Rafa Kalimann abraçada com novo affair - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Rafa Kalimann é vista aos beijos com novo affair no Rio

Essa foi a primeira aparição pública em que o casal surgiu confortável diante das câmeras. Mas o casal já foi flagrado anteriormente. Os boatos de um relacionamento entre os dois começaram depois que Rafa Kalimann foi vista aos beijos com o empresário, durante um passeio de bike no Rio de Janeiro.

A ex-BBB, que terminou seu relacionamento com o ator José Loreto (38) em janeiro deste ano, surgiu acompanhada pelo suposto novo ficante, que estava correndo ao seu lado. Os dois foram flagrados tomando açaí no Leblon, encontraram amigos e trocaram beijos durante a parada.