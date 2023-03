A fila andou! Rafa Kalimann é vista aos beijos com novo affair no Rio

Rafa Kalimann pedala na orla da zona sul do Rio de Janeiro acompanhada e é flagrada aos beijos com moreno misterioso

A fila andou para Rafa Kalimann (29)! Após o término com o ator José Loreto (38), a influenciadora foi fotografada beijando um novo affair neste domingo, 12.

Aproveitando o sol para fazer um passeio de bicicleta na Zona Sul do Rio de Janeiro, a ex-BBB surgiu acompanhada pelo suposto novo ficante, que estava correndo ao seu lado. Os dois foram flagrados tomando açaí no Leblon, encontraram amigos e trocaram beijos durante a parada.

Vale destacar que Rafa Kalimann está solteira desde o fim do namoro que durou cerca de seis meses com José Loreto, que vive Lui Lorenzo na novela Vai Na Fé. Os dois assumiram o relacionamento em agosto do ano passado no show de 80 anos de Caetano Veloso no Rio, e em janeiro deste ano, anunciaram o término.

Confira Rafa Kalimann com novo affair em passeio no Rio de Janeiro:

Fotos: Dan Delmiro/Ag News

Rafa Kalimann é confirmada na Dança dos Famosos

Rafa Kalimann, nova celebridade confirmada para participar do quadro Dança dos Famosos, já ganhou fama na internet alguns anos atrás. A influencer participou do BBB 20 e já tem carreira de modelo desde os seis anos. Com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram e protagonista de algumas polêmicas, ela levou a web à loucura desde sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

Mineira, nascida em Campina Verde, Rafa Kalimann trabalhou desde pequena no mundo da moda. Com apenas seis anos começou a modelar e, aos treze, ganhou um concurso de beleza. O empurrão para se tornar estrela conhecida nacionalmente foi sua participação no BBB. Na vigésima edição do programa, ela conquistou o público e conseguiu ficar no segundo lugar, perto da vitória, perdendo apenas para Thelminha (38). Saindo como vice-campeã, ela ganhou milhares de seguidores após o reality.

