Rafa Brites desabafa após receber críticas por seu tanquinho

Apresentadora Rafa Brites diz que sua barriga sarada é genética e rebate críticas por boa forma

Nesta sexta-feira, 6, depois de pegar pesado na academia, a apresentadora Rafa Brites (36) resolveu rebater algumas críticas que vem recebendo sobre seu corpo extremamente definido. A mulher de Felipe Andreoli (42) apareceu em suas redes sociais dentro do carro para explicar que seu corpo sarado é questão de genética e garantiu que não fez procedimentos estéticos.

“Eu nunca venho rebater aqui nada, mas nos últimos dias postei foto, ontem teve paparazzi aqui na frente da academia e, aí, os comentários são: 'com dinheiro até eu', 'com tratamento, com lipo HD até eu'. Eu só queria dizer o seguinte: o tempo que a pessoa perde, entrando em site, comentando lá, poderia muito bem colocar uma roupa, descer e subir a escadaria do prédio, correr numa praça, fazer abdominal no chão da sua casa. Assim, ir lá e criticar é fácil, né? Você se dispor a fazer, abrir mão de algumas coisas que você come…”, começou a apresentadora em seu perfil oficial no Instagram.

“Na época que trabalhava na Mix, eu tomava Coca-Cola com Doritos de manhã. Passava no MC Donald's um dia sim, um dia não. Isso vai mudando com a idade, tenho 36 anos, não posso mais fazer isso. Nem tenho vontade de comer Doritos, mas MC eu tenho. Vou uma vez no mês, é raro eu passar no drive. Agora mesmo fui pra Disney, comeria todos os dias pizza , hambúrguer, cachorro-quente... mas não dá mais. Minha saúde não aguenta mais, tive que tirar vesícula, comecei a ver que isso estava me fazendo mal. Fui para os Estados Unidos e fazia comida em casa”, completou.

Rafa ainda fez questão de dizer que seu único problema é gostar de bebidas alcoólicas, mas que de resto, mantém uma rotina saudável. “Gosto de beber, vinho, cerveja, tomo mais de duas vezes na semana. Talvez, com 50 anos eu fale: 'gente, lembra que eu bebia tantas vezes na semana, agora não dá mais, meu fígado não aguenta'. Nosso metabolismo vai mudando. E aí, vocês perguntam: 'tá, mas você come o quê?'. Gente, o que todo mundo sabe, tira o pão francês, tira o doce todo dia depois do almoço, tira fritura, come salada, feijão, lentilha, grão de bico, faz um pasta de homus, fruta”, contou.

Biquíni fio-dental

Rafa Brites publicou um reels nas redes sociais e causou um alvoroço na web ao surgir mostrando toda sua boa forma. Vestindo um biquíni preto cavadinho, ela revelou suas curvas esculturais e mostrou que mesmo em meio a tanta correria, ainda arranja aquele tempinho para se cuidar.

"Pausa na vida familiar para postagem sexy, porque às vezes na vida de mãe fico com a impressão que perdi o borogodó, aí vejo o Instagram da galera arrumada, maquiada, viajando, em festas com os biquínis de amarrações diferentes (me pergunto como fica a marquinha. Me dá inveja às vezes [...]", escreveu a influencer em um trecho da postagem.