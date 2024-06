Preta Gil tem alta médica após cancelar shows: "Feliz de estar em casa"

Na manhã desta segunda-feira, 10, a cantora Preta Gil, 49, recebeu alta do Hospital Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira, 10, a cantora Preta Gil, 49, recebeu alta do Hospital Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista ficou internada por três dias após um quadro de infecção urinária gerada por um cálculo renal e precisou cancelar sua participação no São João da Thay, no Maranhão, e no Festival Salve o Sul, que aconteceu no último domingo, 9.

"Oi, gente, estou em casa, recebi alta, estou muito feliz de estar em casa, obviamente em casa tudo é melhor. Eu vou me instalar, vou, enfim, chegar direito e vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, o que eu fiz no hospital e o que eu vou fazer nos próximos dias pra me cuidar",disse ela nos stories.

Ainda se recuperando da infecção, a cantora também informou que Gominho irá apresentar o TVZ, no Multishow, nesta segunda-feira. "E hoje ele vai apresentar o TVZ no meu lugar", contou Preta. "Pois é querida, eu vou estar fazendo essa honra, às 18h30. Mulher, já bota no Multishow, já desde agora, não está fazendo nada mesmo", reagiu o amigo dela.

Equipe de Preta Gil atualiza estado de saúde

No último sábado, 8, a equipe de Preta Gil usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde da cantora depois de sua hospitalização. “Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal”, disse o comunicado.

“Devido a isso, a artista precisou cancelar sua agenda de shows desse final de semana no Presença Festival e Festival Salve o Sul. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais”, complementou a equipe da cantora.