Pausa! Maiara e Maraisa darão tempo em carreira e terão shows suspensos; entenda

Cantoras sertanejas Maiara e Maraisa darão pausa na carreira pois uma delas precisará se afastar dos palcos

Para cuidar da saúde, aparentemente, a dupla Maiara e Maraisa precisará dar uma pausa em sua carreira musical. Pelo menos é o que informa o colunista de fofocas Leo Dias, durante o Fofocalizando, do SBT.

Segundo o jornalista, uma das irmãs precisará se afastar dos palcos por conta de um procedimento médico. Então, a dupla sertaneja de muito sucesso deve anunciar na próxima semana que fará uma pausa nos shows para cuidar da saúde.

“Semana que vem, elas vão dar uma pausa nos shows. Uma pausa, vai ter uma cirurgia pra vir. Alguns dias, só para uma cirurgiazinha”, respondeu o jornalista, após ser questionado pela apresentadora do programa, mas sem dar detalhes de qual das irmãs seria.

#Exclusivo!



Leo Dias revela detalhe sobre a carreira de Maiara e Maraisa!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/uMSclXEQ7m — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 28, 2023

Apaixonadas, Maiara e Maraisa surgem em avião com os namorados

Nesta última quinta-feira, 27, as cantoras sertanejas Maiarae Maraisaposaram com seus namorados em um avião. De look rosa e chapéu, Maiara surgiu ao fundo, ao lado do cunhado, o empresário Fernando Mocó. A sua frente surgiu seu namorado, o cantor Matheus Gabriel. Maraisa então pousou na frente de seu companheiro e sentada na poltrona ao lado direito do cunhado.