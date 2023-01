Otávio Muller, ex-marido de Preta Gil, se declara após diagnóstico de câncer: “Amor”

Após a cantora Preta Gil receber diagnóstico de um câncer, seu ex-marido, Otávio Muller, postou uma homenagem ao lado do filho do casal

Ex-marido de Preta Gil (48), o ator Otávio Muller (57) emocionou os fãs ao publicar uma homenagem para a cantora. "Amor", declarou ele que publicou uma foto ao lado de Francisco Gil, fruto do ex-casamento dos dois. O ator foi o primeiro marido da cantora e a união durou apenas um ano, de 1994 até 1995.

Francisco Gil (27), também se pronunciou sobre o câncer da mãe. Ele usou as redes sociais para publicar uma mensagem otimista e tranquilizar os fãs. "A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem, a gente está bem... na luz sempre", escreveu.

Recentemente, a cantora publicou uma declaração aos dois. "Há 25 anos eu carregava na barriga um menino que só me trouxe alegrias na vida e veio com um dom tão lindo e emocionante para a música, e hoje é um pai tão lindo que só nos orgulha, Francisco Gil! Amo vocês, somos uma família que deu mais que certo, porque nosso foco sempre foi o amor".

Preta foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela já estava internada há seis dias antes de receber o diagnóstico. A cantora iniciará o tratamento na próxima semana na Clínica São Vicente no Rio de Janeiro.

A nota veio através do instagram da Preta Gil: “Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo.Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Início meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante.” informou a filha de Gilberto Gil (80).

Amigos e famosos fizeram questão de deixar mensagens de apoio a Preta Gil após contar sobre o problema de saúde. "Mandando as melhores energias", escreveu o ator Lázaro Ramos (44). "Orando por você", postou a colega de profissão Claudia Leitte (42). "Vai ficar tudo bem", declarou a apresentadora Tatá Werneck (39).