Oscar Schmidt se pronuncia após informação sobre o tratamento contra o câncer

Oscar Schmidt esclarece interpretação equivocada sobre o fim do seu tratamento contra o câncer no cérebro

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 16h08

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt (64) emitiu um comunicado por meio de sua equipe para esclarecer os boatos envolvendo o fim do seu tratamento contra o câncer. Ele contou que aconteceu uma interpretação equivocada de sua declaração e que ele não desistiu do tratamento. Ele afirmou que os médicos o liberaram das sessões de quimioterapia quando não tinha mais sinais da doença.

"Em razão de matérias/notas publicadas por veículos de comunicação e informações publicadas em redes sociais na data de ontem (sexta-feira, dia 14) e hoje (sábado, dia 15), gostaríamos de esclarecer que Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete e atual palestrante motivacional, está bem de saúde, considerado curado do câncer no cérebro contra o qual enfrentou um longo e delicado tratamento acompanhado pelo oncologista Dr. Olavo Feher desde 2013", informaram.

A nota continuou com mais informações. "O ‘recorte’ dado pela mídia após entrevista concedida ao programa ‘Sensacional’, da RedeTV!, gerou uma interpretação equivocada sobre seu estado de saúde: Oscar não ‘desistiu’ do tratamento de quimioterapia, como noticiado. Durante todo o período após a extração do tumor, Oscar realizou exames de rotina regularmente, inclusive ressonâncias magnéticas, acompanhando de perto a evolução do tratamento. Recentemente, a equipe médica informou que não seria mais necessário submeter-se às sessões, uma vez que, já há bastante tempo, não há qualquer sinal da doença em seu organismo", contou.

Oscar Schmidt comenta a confusão

Antes disso, Oscar Schmidt também comentou sobre a confusão."Meu médico Dr Olavo Ferreira, ao ver os meus últimos exames, falou: 'Oscar, você está bem, vamos parar com a quimioterapia'", afirmou Oscar no clipe.

Após isso, o irmão de Tadeu Schmidt (48) esclareceu a fala no programa que acabou chocando alguns espectadores: "Depois dessa declaração que dei, virou uma confusão danada. Não estou desistindo do meu tratamento. Recebi alta do meu médico. Estou seguindo o conselho do meu médico que acha que eu estou curado. E estou mesmo! Eu venci essa batalha!".