Oscar Schmidt esclarece que não parou tratamento e afirma estar curado de câncer no cérebro: “Venci essa batalha”

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 21h03

Neste sábado, 15, Oscar Schmidt (64) publicou um vídeo em seu Instagram esclarecendo uma confusão e acalmando os fãs que se preocuparam após o ex-jogador de basquete afirmar no programa Sensacional com Daniela Albuquerque, que iria parar o tratamento contra o câncer no cérebro.

"Meu médico Dr Olavo Ferreira, ao ver os meus últimos exames, falou: 'Oscar, você está bem, vamos parar com a quimioterapia'", afirmou Oscar no clipe.

Após isso, o irmão de Tadeu Schmidt (48) esclareceu a fala no programa que acabou chocando alguns espectadores: "Depois dessa declaração que dei, virou uma confusão danada. Não estou desistindo do meu tratamento. Recebi alta do meu médico. Estou seguindo o conselho do meu médico que acha que eu estou curado. E estou mesmo! Eu venci essa batalha!".

Nos comentários, Marcos Mion foi um dos aliviados após o anúncio do ex-atleta que foi diagnosticado com um tumor no cérebro em 2011. “Graças a Deus!! O Brasil tem que te reconhecer e agradecer pela eternidade! Ídolo”, escreveu o apresentador do “Caldeirão”.

