Oscar Schmidt revela que parou com tratamento para câncer no cérebro

Ex-jogador de basquete Oscar Schmidt conta que decidiu parar com quimioterapia

Redação Publicado em 13/10/2022, às 16h46

Em 2011, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt (64) foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Depois de tantos anos, o irmão mais velho do apresentador Tadeu Schmidt (48), disse que resolveu parar com o tratamento de quimioterapia para o câncer. Nesta quinta-feira, 13, Oscar Schmidt irá participar do programa Sensacional, na RedeTV!, comandado por Daniela Albuquerque, e decidiu falar sobre o acontecido.

"Parei esse ano, eu mesmo decidi parar", afirma Oscar, que alega ter recebido alta médica anos atrás. "Morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim era um terror. E graças ao tumor, perdi esse medo”, completa.

“Não quero ser melhor palestrante ou melhor jogador. Quero ser um marido e um pai melhor", diz Oscar, que hoje, aos 64 anos, é pai de dois filhos com Maria Cristina, sua esposa. Oscar participou de três disputas de mundial pela Seleção Brasileira de Basquete, além de cinco olimpíadas, de Moscou em 1980 até Atlanta em 96, sendo o segundo jogador a mais vestir a camisa amarelinha.

Durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt falou sobre o fim de seu tratamento contra o câncer no cérebro.

“Esse tumor me fez perder o medo de morrer. Eu morria de medo de morrer”, disse o jogador. Então, o atleta comemorou o fim do tratamento. “Estou curado mesmo. Porque eu não tive mais nenhum episódio de nada. Nada. Me sinto bem”, contou.

Oscar também contou que parou o tratamento de quimioterapia há poucos meses e seus exames estão normais. “Meu médico perguntou para mim se eu queria parar (a quimioterapia). Isso faz alguns anos. Eu resolvi parar agora”, disse ele, e completou: “É uma convicção, disso aqui eu não vou morrer”.