Olivier Anquier desabafa sobre a recuperação após acidente em rally

Olivier Anquier relata o que aconteceu ao sofrer um acidente em um rally e conta sobre a recuperação do seu braço: 'Dores perpétuas'

O chef de cozinha e apresentador Olivier Anquier surpreendeu os fãs com um desabafo sobre a recuperação após sofrer um acidente durante uma corrida de rally. Ele contou que machucou o braço e ficou com dificuldade nos movimentos. Agora, quatro meses após o ocorrido, ele está vendo resultado no tratamento com fisioterapia para recuperar plenamente seus movimentos no braço.

Em um post no Instagram, ele contou sobre o acidente e como foi a recuperação. "Hoje, dia 4 de Janeiro, é o dia aniversário de 4 mês da minha queda de moto durante o Rally Dos Sertoes. Saindo de Foz de Iguaçu dia 28 de Agosto e após atravessar os estados do RS, SC, PA, MS, Tocantins, Ilha de Bananal. Terminei a aventura dia 4 de setembro no meio de deserto do Jalapão após ter surfado nos traçados de areias fundas e fofas a mais de 100 por horas durante mais de 400km de um total de 525Km de especial cronometrada. Tomei um tombo besta ao ser alcançado e ultrapassado pelo quinto UTV", disse ele.

"Erro de pilotagem minha devido ao cansaço, o calor, a poera e a anciã de estar a 4 kms do abastecimento aonde eu sonhava parar e me aliviar das dores intensas da vontade de mijar que me torturava a horas. Foi um tombo seco a velocidade baixa que deslocou o humerus do ombro esquerdo e cuja a cabeça do osso amassou e prendeu os nervos plexo braquial e por sua vez a minha cabeça esticou e rasgou o conjunto ao tocar o chão. Danos graves e dores perpétuas fabremuito intensa há já 4 meses e uma recuperação lenta mas promissor", declarou.

Por fim, Anquier escreveu: "Fiquei imensamente feliz de poder pela primeira vez após 4 mês e na data aniversaria, poder controlar esse movimento da mão graças as minhas 3 fisioterapeutas "torturadores", Alda, Daeine e Carol. Obrigado e todas e ao Dr Rammes por ter sempre me dado a confiança e a força necessária para nunca deixar de acreditar que ia voltar. Está voltando...e mais cedo que se imaginava em visto ao estrago. Um agradecimento especial a Edu Guedes que sofreu um trama muito similar e cujo relato falado e ilustrado de vídeos e fotos além do seu apoio moral me convenceu definitivamente que não ia perder o braço".