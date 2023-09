O que Kayky Brito tem é grave? Entenda complicações do politraumatismo

Kayky Brito sofreu politraumatismo após ser atropelado no Rio de Janeiro neste sábado, 2

Kayky Brito (34) sofreu um politraumatismo após ser atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista segue internado na UTI do hospital Copa D'Or, em Copacabana, e seu estado é considerado grave. Entenda a seguir a gravidade do quadro do ator.

O politraumatismo, sofrido por Kayky Brito , é definido por lesões múltiplas que ocorrem ao mesmo tempo em mais de um órgão ou sistema do corpo. Chamado também de politrauma, o quadro pode ser caracterizado de leve até grave, com risco do paciente vir a óbito.

Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, traumas leves podem ser designados por uma fratura de um membro. Já nos casos mais graves, podem ocorrer lesões vasculares, hemorragia extensa e até mesmo lesões neurológicas, o que pode ocasionar parapelgia ou tetraplegia.

Ainda podem ocorrer lesões no tecido cerebral, chamado de traumatismo cranioencefálico grave, o deixa o risco de sequelas mais evidente. O último boletim divulgado informou que Kayky Brito continuava sedado na UTI e respirando através de ventilação mecânica.

O ator estava atravesando a Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4.700, quando foi atingido por um carro de passeio por volta da 1h. O motorista do automóvel foi encaminhado para a 16ª DP, na Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado.

A investigação segue em andamento e a polícia civil do Rio assumiu o caso. "O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos", disseram os oficiais.

Kayky Brito iniciou sua carreira no SBT, na novela Chiquititas, nos anos 2000. Sua estreia na TV Globo aconteceu em 2002, quando viveu Zeca na trama de O Beijo do Vampiro, e, em 2003, ele se destacou como Bernadete em Chocolate com Pimenta.

