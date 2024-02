O que é saco de Douglas? Entenda a causa da morte da jovem que estava com jogador

Saiba o que causa a ruptura do saco de Douglas, que foi o que causou a morte da jovem em encontro com jogador de futebol do Corinthians

A morte da jovem Livia Gabriele chocou o Brasil nesta semana. Isso porque ela faleceu ao ter relações sexuais com o jogador de futebol Dimas Cândido, que joga no sub-20 do Corinthians. A notícia repercutiu nos meios de comunicação e a causa da morte dela foi revelada no atestado de óbito. Ela faleceu em decorrência da ruptura na região do Saco de Douglas, que fica entre o útero e o reto. Saiba mais sobre este problema:

De acordo com a ginecologista Yara Caldato, que é especializada em ginecologia regenerativa, funcional e estética, no Instituto Nutrindo Ideias/Belém, a ruptura no saco de Douglas pode, sim, levar ao óbito e esse rompimento pode acontecer na relação sexual. "Ela teve uma ruptura de uma região que se chama fundo do saco de Douglas que fica na vagina. Ela começou a sangrar e ela foi a óbito. E sim isso é possível de acontecer. Durante o meu período de residência médica, infelizmente, vi alguns casos. Não é algo comum, mas pode sim acontecer e a gente tem que tomar cuidado durante as relações sexuais e com algumas posições além do uso de alguns toys, aqueles brinquedos", disse ela.

E explicou mais sobre o saco de Douglas. "Então essa é uma região muito vascularizada, dependendo da posição que essa mulher está tendo relação sexual o pênis pode sim bater com um pouco mais de força ali dependendo de como está sendo essa relação ou o uso de alguns brinquedos de sex shop. O que que a gente precisa entender? Como é uma região muito vascularizada pode bater ali e sangrar bastante levando essa paciente a ter um choque mesmo e pode levar a óbito se ela não procurar atendimento logo porque a gente precisa rafiar, costurar essa região que foi lacerada, mas o que que uma notícia dessa nos traz de alerta? A relação sexual ela não pode ser dolorosa ela não é pra sangrar, então qualquer coisa que você começa a sentir muita dor ou tem um sangramento, pare a relação imediatamente e observe, procure um atendimento de urgência se for o caso. Infelizmente essas coisas acontecem pra nos servir de alerta", finalizou.

O Saco de Douglas faz parte da anatomia ginecológica. Ali, os médicos fazem exames em casos de inflamações ou outras condições ginecológicas e também relacionados à saúde reprodutiva da mulher.