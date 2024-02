Causa da morte da jovem que encontrou jogador do Corinthians é revelada

Luto! Atestado de óbito revela qual foi a causa da morte de jovem que se encontrou com jogador do Corinthians

Um caso comoveu o Brasil nesta semana por causa da morte da jovem Livia Gabriele, que faleceu em um encontro com o jogador de futebol Dimas Cândido, que joga no sub-20 do Corinthians. Agora, a causa da morte foi revelada pela imprensa especializada.

O atestado de óbito informou que a jovem morreu em decorrência de uma ruptura na região genital. A ruptura aconteceu no fundo do saco de Douglas, que é o nome dado para a região que fica entre o útero e o reto, informou o site G1.

O documento ainda informou que o laudo espera por exames complementares do necroscópico, toxicológico e sexológico. A investigação trata a morte dela como suspeita.

Livia Gabriele faleceu após ter um encontro com Dimas no apartamento dele em São Paulo. Ele contou que ela passou mal na relação sexual e ele chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela sofreu paradas cardíacas e teve sangramento na região íntima, e não resistiu.

O advogado de Dimas informou ao site G1 que o rapaz está à disposição das autoridades policiais para qualquer esclarecimento. Ele está abalado com o que aconteceu e aguarda o resultado dos exames.

Investigação sobre a morte de Dani Li

A morte da cantora Dani Li virou um caso de polícia. Nesta semana, a Polícia Civil do Paraná informou que abriu uma investigação para entender a causa da morte da artista. Ela faleceu aos 42 anos de idade no dia 24 de janeiro de 2024 após passar por uma cirurgia plástica.

De acordo com o site Leo Dias, Dani Li fez uma cirurgia de lipoaspiração no abdômen e nas costas e também a mastopexia em um hospital na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Porém, o procedimento teve uma intercorrência após a cirurgia e faleceu.

Agora, a polícia investiga se aconteceu uma demora para transferi-la de hospital após a intercorrência e os investigadores já tiveram acesso ao prontuário médico. Além disso, o Conselho Regional de Medicina disse que vai abrir um procedimento sindicante para saber o que aconteceu.