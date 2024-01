No hospital, Fabiana Justus ganha presente fofo das filhas gêmeas

Internada no hospital para o tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus mostra foto do presente que ganhou das filhas

A influenciadora digital Fabiana Justus recebeu um presente carinhoso de suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, nesta sexta-feira, 26, enquanto está internada em um hospital. Ela está em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, que é um tipo de câncer que começa na medula óssea.

Nas redes sociais, ela mostrou que as meninas enviaram cartas para a mamãe e também itens de recordação. As crianças escreveram que querem que a mãe volte logo para casa e que a amam. Então, elas ainda enviaram uma mini árvore de natal e brinquedos.

“Minha maior força, minha maior motivação! Recebi esses presentinhos dos meus maiores tesouros”, disse ela na legenda. Fabiana também é mãe de um menino, Luigi, que tem cinco meses de vida.

Fabiana Justus revela seu diagnóstico

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Fabiana Justus apareceu em seu quarto do hospital para contar sobre o seu diagnóstico. "Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, a influenciadora tentou tranquilizar seus seguidores durante o desabafo.

Fabiana ainda revelou detalhes de como recebeu seu diagnóstico: “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais". Apesar do susto, a empresária já deu início ao tratamento: “Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia”, relatou.

“Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, disse Fabiana, que se sentiu aliviada por receber o diagnóstico antes da doença ter chances de chegar a um estado avançado.

“Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, Fabiana desabafou, mas se mostrou confiante: "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar”, disse.

A empresária ainda contou que precisa ficar afastada dos herdeiros, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que tem apenas cinco meses de vida, frutos do casamento com o empresário Bruno D'ancona: “O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar”, lamentou.

Por fim, Fabiana contou que precisou iniciar o desmame de seu filho caçula, mas que já recebeu uma visita dos pequenos no hospital. Ela concluiu contando que a primeira etapa de seu tratamento deve durar um mês e que, depois, pode retornar para casa: “Vou poder recarregar as energias e vai ser muito importante para mim”, finalizou.