Natália Toscano atualiza estado de saúde do marido Zé Neto: “Acalmar o coração de vocês”

A influenciadora Natália Toscano comentou em suas redes sociais sobre o estado de saúde do marido Zé Neto, que foi diagnosticado com Covid-19

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 18h18

Nesta segunda-feira, 14, Natália Toscano foi ao seu Instagram se pronunciar sobre o estado de saúde do marido, o cantor Zé Neto, que foi diagnosticado com Covid-19.

“Vamos continuar nos cuidando e em oração sempre”, escreveu na legenda do primeiro de uma série de stories sobre a saúde do marido.

A influenciadora negou a informação que o cantor que faz dupla com Cristiano estaria internado: “Eu quero falar, até para acalmar o coração de vocês, que ele foi, sim, no hospital hoje de manhã, mas foi pra realizar exames que ele ainda não tinha feito. Tudo certinho pra ver como tá, o grau que tá, tomar medicação certa, fazer o tratamento direito”.

Natália ainda assegurou que está tudo certo com o cantor e que ele está repousando em casa: “Então, ele já tá em casa, tá com a saturação boa, com a pressão boa, quietinho. Tem que fazer repouso, tomar muita água, então ele tá bem. Realmente foi ao hospital, mas não está internado”.

A mãe de José e Angelina gravou o anúncio enquanto fazia as unhas em um salão e comentou: “Se ele estivesse mal, imagina, jamais estaria aqui”.

Diagnóstico!

Foi neste último domingo, 13,foi anunciado nas redes sociais que Zé Neto testou positivo para Covid-19 pela segunda vez.

“Zé Neto testa positivo para COVID e agenda da dupla Zé Neto & Cristiano terá shows cancelados. O cantor passa bem e apresenta sintomas leves”, escreveu a assessoria da dupla Zé Neto & Cristiano, em um post junto aos sete shows que serão adiados, sendo que a maioria seria em outros países, como Itália, Inglaterra e Portugal.