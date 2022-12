Naldo desabafa após ter princípio de necrose no nariz: 'Nem queria'

Naldo revela que não procurou procedimento estético que terminou com problema em seu nariz

O cantor Naldo (43) desabafou nas redes sociais após ter um princípio de necrose no nariz em decorrência de um procedimento na região do seu rosto. Ele contou que não procurou o tratamento no nariz e que foi induzido a fazer o procedimento enquanto também fazia o clareamento nos dentes.

"Não fui no médico para fazer esse procedimento. Fui para fazer clareamento dentário e foi me sugerido pra fazer esse procedimento. Nem queria", disse ele.

E completou: "Eu não tinha o menor incômodo com meu nariz, não foi uma invenção minha, não foi uma ideia. Fui fazer clareamento, não foi equívoco meu, desejo meu, nem erro meu, agora tô passando esse perrengue. Com minha vida corrida. Olha o contratempo no meu dia a dia".

Por fim, ele contou que está recuperando o seu nariz em outra clínica. "Fiz no Rio [o procedimento], a galera de São Paulo que me socorreu", afirmou.