Milagre? Dançarino que foi atingido por telão em acidente chocante acorda do coma

08/08/2022

Mo Li Kai-yin, de 27 anos, dançarino do boy group Mirror acordou do coma após ser atingido por um telão de LED durante um show em Hong Kong. Segundo o jornal South China Morning Post, ele já consegue se comunicar.

"Kai-yin acordou e precisa de orações e encorajamento de todos para que ele se recupere o mais rápido possível com a graça de Deus e possivelmente retorne ao palco", disse o pai do artista.

Ele ainda pediu por orações, especialmente para Chang Tsz-fung e Zisac Law Tak-chi, que tiveram ferimentos leves, e às pessoas "emocionalmente afetadas para que possam voltar às suas vidas normais".

Os pais do artista saíram do Canadá, onde moram, para visitar o filho no Hospital Queen Elizabeth, onde ele segue internado na UTI.

O acidente aconteceu enquanto o grupo se apresentava no palco e um dos telões caiu e o atingiu. O impacto do painel deslocou a terceira e a quarta seções das vértebras cervicais e, após passar por duas cirurgias, o dançarino pode ficar tetraplégico, ou seja, é possível que não recupere os movimentos do pescoço para baixo.

O Mirror seguiria turnê por outros locais, porém cancelou a sequência de apresentações após o acidente.

