Megan Fox revela sofrer de dismorfia corporal: ‘Nunca amei meu corpo’

Atriz Megan Fox abre o coração sobre diagnóstico de transtorno psicológico e faz desabafo sobre inseguranças com o corpo

A atriz Megan Fox (37) revelou recentemente que tem inseguranças com seu corpo. A artista, conhecida por seu papel em ‘Transformers’, confessou que nunca gostou da própria imagem e que está em constante luta para aprender a se amar após o diagnóstico de um transtorno psicológico que causa obsessão com a aparência.

“Tenho dismorfia corporal. Eu nunca me vejo como as outras pessoas me veem”, Megan fez a revelação durante uma entrevista concedida a revista americana Sports Illustrated, e continuou o desabafo: “Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca. A jornada de me amar será eterna.”, disse a atriz.

A doença que Megan enfrenta é caracterizada como um transtorno em que a pessoa tenta corrigir ‘defeitos’ corporais, que podem ser considerados grandes, quando muitas vezes, são imperceptíveis aos olhares das demais pessoas. Além disso, quem sofre com a questão pode ter um olhar distorcido de si mesmo ao se olhar no espelho.

Megan ainda revelou as inseguranças com a aparência partem da infância: “Desde criança, era uma obsessão que eu tinha: 'Devia ser assim'. Por que eu tinha uma consciência corporal grande, tão jovem? Não sei muito bem. Definitivamente não foi pelo meu ambiente. Cresci num ambiente muito religioso, corpos não eram nem reconhecidos", desabafou a atriz.

Megan Fox e Machine Gun Kelly se separaram?

A atriz Megan Fox e o cantor Machine Gun Kelly se tornaram o casal queridinho desde que assumiram o romance em 2020, mas segundo o site US Weekly, eles estariam dando um tempo de seu noivado e até teriam pausado o planejamento da cerimônia de troca das alianças.

Em março deste ano, o site deu mais detalhes sobre o suposto status de relacionamento: “Eles paralisaram o planejamento do casamento para resolver seus problemas. O relacionamento deles é bastante volátil no momento. No momento, eles estão separados, mas ainda trocam mensagens de texto”, disse uma fonte próxima ao casal.