Megan Fox e Machine Gun Kelly estariam ‘dando um tempo’, segundo site

De acordo com o US Weekly, atriz Megan Fox e cantor Machine Gun Kelly teriam pausado planejamento do casamento

Segundo o site US Weekly revelou, algumas fontes próximas ao casal formado pela atriz Megan Fox e o cantor Machine Gun Kelly estariam dando um tempo de seu noivado. Os dois teriam supostamente até pausado o planejamento de seu casamento.

“Estão atualmente dando um tempo, mas ainda estão em contato. Eles são muito instáveis”, revelou uma fonte ao periódico norte-americano. Megan Fox e Machine Gun Kelly ficaram noivos em janeiro de 2022, mas até o momento não definiu a data do casório, e parece que o local não será escolhido tão cedo.

“Eles paralisaram o planejamento do casamento para resolver seus problemas. O relacionamento deles é bastante volátil no momento. No momento, eles estão separados, mas ainda trocam mensagens de texto”, completou a fonte.

“[Megan] não tem certeza de como estão as coisas com Colson [MGK], e é complicado no momento”, continuou a fonte. “Eles ainda estão trabalhando em seu relacionamento porque o amor que eles tinham era real. Isso não é algo que desaparece da noite para o dia. No entanto, eles precisariam ter um avanço significativo para fazer as coisas funcionarem. Está tudo no ar agora”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mr. Pink (@machinegunkelly)



Megan Fox e Machine Gun Kelly estão fazendo terapia diária para salvar noivado

Os problemas são recentes. No começo do ano foi revelado que Megan e Colson estariam fazendo sessões de terapia para salvar o relacionamento. Uma fonte do site Page Six próxima do casal de celebridades disse que as sessões de terapia foram inicialmente presenciais, mas agora estão acontecendo de modo remoto. “A Megan acha que eles devem investir na terapia antes de qualquer decisão definitiva”, disse o contato do site. “Eles estão conversando diariamente com um terapeuta por meio de vídeo”. Os boatos da crise no relacionamento das estrelas tiveram início após a atriz apagar todas as fotos com a presença de Kelly em seu Instagram