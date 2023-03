Megan Fox e Machine Gun Kelly estão fazendo terapia diária para salvar noivado

Noivos desde janeiro de 2022, Megan Fox e o músico são protagonistas de boatos em torno de possível crise há um mês

A atriz Megan Fox (36) e seu noivo músico Machine Gun Kelly (32) estão passando por sessões diárias de terapia para salvar seu relacionamento. Noivos desde janeiro de 2022, os dois protagonizam boatos de uma suposta crise no romance há algum tempo.

Uma fonte do site Page Six próxima do casal de celebridades disse que as sessões de terapia foram inicialmente presenciais, mas agora estão acontecendo de modo remoto.

“A Megan acha que eles devem investir na terapia antes de qualquer decisão definitiva”, disse o contato do site. “Eles estão conversando diariamente com um terapeuta por meio de vídeo”.

Os boatos da crise no relacionamento das estrelas tiveram início após a atriz apagar todas as fotos com a presença de Kelly em seu Instagram. Depois, ela publicou uma música de Beyoncé com a temática de traição acompanhada de uma imagem de uma lixeira queimando o que parecem ser envelopes.

Em seguida, Fox passou a seguir o rapper Eminem, que tem um famoso desafeto de Kelly - a ponto de ter escrito uma música detonando o músico. Pouco depois, ela desativou sua conta.

Mais recentemente, uma fonte da revista People ligada às duas celebridades disse que “os dois já tiveram dilemas no passado, mas agora as coisas parecem especialmente sérias”. O mesmo contato afirmou que os dois foram em busca de ajuda profissional: “A Megan ainda está chateada, mas não desistiu do relacionamento. Ele [Kelly] pensa o mesmo. Os dois foram atrás de ajuda profissional porque querem fazer as coisas funcionar”.

Um dos boatos mais difundidos ao longo dos últimos dias atribuiu a suposta crise no noivado a um possível affair de Kelly com a guitarrista de sua banda, Sophie Lloyd.

Em fevereiro, a atriz reativou a conta dela no Instagram e quebrou seu silêncio em relação aos boatos. Ela lamentou os relatos em torno de uma suposta traição cometida por um companheiro - seja com outra pessoa ou com alguma forma de “inteligência artificial”, ressaltou a celebridade.