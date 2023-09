Médico desmente boatos e explica internação de Faustão: "Reavaliação de rejeição"

Médico desmente boatos e explica internação de Faustão; Fernando Bacal é quem cuida do apresentador

Cardiologista de Faustão, o médico Fernando Bacal se pronunciou pela primeira vez sobre o estado de saúde do apresentador. É que o retorno do comunicador ao hospital assustou os fãs e gerou uma onda de boatos.

Segundo o médico, tudo está dentro do previsto. "São exames de rotina que se fazem. Tem uma série de exames que você vê o funcionamento do coração, vê a parte de rejeição. Eles são habituais neste começo. É um número grande de pacientes", afirmou ele ao Splash, do UOL.

Ele também disse que é comum que pacientes transplantados retornem ao hospital. "A gente tem uma experiência, até que é uma tese de doutorado que eu oriento lá no InCor, que mostra que nos primeiros 90 dias, uns 50, 60% dos pacientes acabam tendo uma reinternação para ajustes. E reavaliação de rejeição. Isso é bem comum. E isso vai diminuindo com o passar do tempo. Então, é absolutamente habitual dentro de uma evolução de um transplante complexo como é um transplante de coração."

O último boletim médico sobre Faustão foi revelado há dois dias. Na ocasião, os médicos já haviam confirmado que o objetivo era fazer exames. Esse procedimento é um protocolo de rotina para avaliar o funcionamento do coração do paciente, e verificar se há indícios de rejeição.

"São Paulo, 20 de setembro de 2023 – O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", diz a nota enviada pela assessoria do hospital.

O transplante

Faustão passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início do mês e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

No dia 10 de setembro, duas semanas após o transplante, o hospital informou que o apresentador recebeu alta hospitalar. "O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco."