Marília Gabriela passa por cirurgia e diz: ‘Em dois dias eu estava na mesa de cirurgia’

Marília Gabriela revela motivo do seu sumiço das redes sociais e anuncia que fez cirurgia no início do mês

A apresentadora Marília Gabriela surpreendeu ao contar o motivo para ter ficado longe das redes sociais nos últimos tempos. Ela disse que passou por uma cirurgia ginecológica e está recuperada. A estrela contou que teve um prolapso genital e precisou ser operada em pouco tempo.

Marília afirmou que iria viajar para encontrar um amigo no exterior, mas teve que cancelar a viagem por causa do seu problema de saúde. "Eu tive sintomas do que viria a ser um prolapso genital, que eu não conhecia. Para vocês que ainda não sabem, trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, dos órgãos uterinos. Em dois dias eu já estava em uma mesa de cirurgia”, disse ela.

Então, ela contou que o problema é comum em mulheres que tiveram parto normal. "Fui operada pelo Dr. Ricardo Pereira, um maravilhoso cirurgião ginecológico, depois de saber através dele que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois: Partos normais e bebezões. Até que as consequências demoraram a me atingir, não vou reclamar”, comentou.

Por fim, ela contou que está em recuperação. "A recuperação, não vou mentir para vocês, não foi muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo, novos hábitos. Estou reaprendendo as funções intestinais sem o prolapso, etc. Estou de volta à mil”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by @gabi_mariliagabriela

Marília Gabriela com seus filhos

Há pouco tempo, a jornalista Marília Gabriela (74) fez uma declaração emocionante para os filhos Theodoro Cochrane (44) e Christiano Cochrane (51), frutos do antigo relacionamento com o astrólogo Zeca Cochrane (1947 - 2021). Discreta em sua vida pessoal, a apresentadora abriu uma exceção e compartilhou um clique raríssimo para falar sobre a saudade dos herdeiros.

Pelo Instagram, Marília surgiu coladinha com o primogênito e o caçula em uma selfie que virou seu papel de parede do celular: “A nova capa de tela do meu celular. Botei nesta semana. Apertou a saudade dos filhotes, apelei pra imagem. Christiano @mrchriscochrane e Theodoro @theocochrane. Toda vez que pego o aparelho sorrio por dentro”, a mãe coruja se derreteu com emojis de corações.

Para concluir, a apresentadora declarou o amor pelos filhos: "Só sou inteira quando estou perto deles. Até meio doentinho isso, não é? Sendo assim, tenho uma doença incurável e ponto”, ela brincou e finalizou: “Boa quinta, amores outros. Beijos abraçados e sinceros, desta sua mesma de sempre, G”, assinou a publicação formalmente.