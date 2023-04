Marília Gabriela se derrete com os filhos em foto raríssima: “Filhotes”

Apresentadora Marília Gabriela faz aparição rara com os filhos Theodoro Cochrane e Christiano Cochrane

A jornalista Marília Gabriela (74) fez uma declaração emocionante para os filhos Theodoro Cochrane (44) e Christiano Cochrane (51), frutos do antigo relacionamento com o astrólogo Zeca Cochrane (1947 - 2021). Discreta em sua vida pessoal, a apresentadora abriu uma exceção nesta quinta-feira, 20, e compartilhou um clique raríssimo para falar sobre a saudade dos herdeiros.

Pelo Instagram, Marília surgiu coladinha com o primogênito e o caçula em uma selfie que virou seu papel de parede do celular: “A nova capa de tela do meu celular. Botei nesta semana. Apertou a saudade dos filhotes, apelei pra imagem. Christiano @mrchriscochrane e Theodoro @theocochrane. Toda vez que pego o aparelho sorrio por dentro”, a mãe coruja se derreteu com emojis de corações.

Para concluir, a apresentadora declarou o amor pelos filhos: "Só sou inteira quando estou perto deles. Até meio doentinho isso, não é? Sendo assim, tenho uma doença incurável e ponto”, ela brincou e finalizou: “Boa quinta, amores outros. Beijos abraçados e sinceros, desta sua mesma de sempre, G”, assinou a publicação formalmente.

Nos comentários, Theodoro, que é ator e apresentador assim como o irmão, brincou com a atitude da mãe: “É o mínimo que espero”, ele escreveu. Alguns fãs também aproveitaram a publicação para elogiar a família: "Belíssimo registro! Também sou assim, Gabi!”, disse um seguidor. “Sofro da mesma 'doença', Gabi!”, outra admiradora fez piada e concordou sobre a saudade.

