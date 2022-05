Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', pede dinheiro nas redes sociais para fazer cirurgia

Em vídeo emocionante, Marcos Oliveira contra sobre problema de saúde e pede dinheiro para os internautas

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 14h40

Os fãs de A Grande Família receberam uma notícia tensa neste sábado, 28.

Marcos Oliveira (66), que interpretava o Beiçola, usou seu Instagram para contar que está passando por problemas de saúde e financeiros.

Em um vídeo de aproximadamente 2 minutos, o ator revelou que precisa fazer uma cirurgia e pediu dinheiro para os espectadores.

“Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada. Estou ainda esperando para fazer a minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra, mas eu estou com a glicemia muito alta. Eu tenho marcado endocrinologista agora para o dia 7 e estou precisando de ajuda”, explicou.

“Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras e elas estão dormindo. São as minhas filhas”, disse ao mostrar as pets.

“Eu quero logo voltar a trabalhar. Não estou aguentando. Estou desde dezembro esperando a minha melhora, mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando... E eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem”, pediu o humorista ao final.

Como legenda do post, Marcos escreveu sua chave PIX e falou: “Obrigado, gente”.

Não demorou para que Tatá Werneck (38) deixasse um comentário oferecendo apoio ao colega de profissão. Ela pediu para ele ver a mensagem que mandou em particular.

Confira o vídeo de Marcos Oliveira, de A Grande Família, pedindo ajuda aos internautas: