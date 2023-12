Mãe de Kevinho revela como descobriu câncer: ‘Dor profunda’

Mãe de Kevinho surpreende ao contar como descobriu que tinha câncer e como está sendo o tratamento contra a doença

Mãe do cantor Kevinho, Sueli Azevedo revelou como descobriu o câncer de mama. Em um depoimento nas redes sociais, ela contou que decidiu procurar um médico após sonhar que tinha algo de errado com sua mama. Assim, ela foi diagnosticada com câncer e iniciou o seu tratamento.

“A fé é a coisa que te sustenta. Foi através do sonho que eu descobri. Eu não tinha dores, não tinha sintomas nenhum. Eu sonhei que estava apalpando a mama esquerda e, quando eu coloquei a mão, eu senti uma dor profunda e acordei assustada. E aquilo ficou na minha cabeça, me martelando. Eu liguei para a minha filha e ela falou: ‘Marca a médica, mãe’. Eu marquei, depois de uns quatro dias, eu fui na médica e contei que foi através de um sonho. Eu sentei lá e ela foi fazer o toque. Estava aqui embaixo. Ela apalpou, sentiu o nódulo e começou todo processo”, disse ela.

"Não foi fácil quando eu recebi o diagnóstico de câncer. Não é fácil, passam coisas horríveis na cabeça da gente. Só depois que a gente vai entender. Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu falei: ‘Meu Deus, o que eu fiz com meu corpo? Por que eu não cuidei antes? Por que eu deixei 10 anos para fazer a mamografia?’. Eu respirei fundo e falei: ‘Tenho que encarar o processo e vai ser assim’. Mas eu pensava nos meus filhos, na minha família, em como ia ser, o apego que a gente tem. Está dando certo", relembrou.

Após sofrer a queda do cabelo durante a quimioterapia, ela apareceu careca e contou que o tratamento ainda não terminou, mas tem fé na cura. "É um processo. Estou passando por ele tranquilamente, com muita fé em Deus. Com certeza eu tenho mais etapas para passar, mas fortalecida. Logo eu vou estar brincando, fazendo tudo que eu gosto. Agora, com o efeito da quimio, às vezes a perna fica bamba, você fica com vários sintomas, dias bons, dias não tão bons, mas a gente tem que persistir e acreditar. Tem cura”, afirmou.

Por fim, ela agradeceu pelo carinho que está recebendo dos fãs do filho. "Eu vim agradecer a todo carinho que eu venho recebendo depois da homenagem do meu filho, que foi tanta emoção para mim que fiquei sem palavras, sem ação e passava um filme na minha cabeça naquele momento. Quero agradecer a todo o apoio que vocês estão me dando, isso me fortalece ainda mais. Eu estou aparecendo aqui carequinha para vocês porque isso é uma fase, vai passar. A gente tem que acreditar, tem cura, e vocês têm que fazer o diagnóstico. Façam o diagnóstico precoce, porque tem cura. A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o nosso bem maior. A minha família da muita força para mim, é o que nos sustenta diariamente, é o carinho da nossa família, apoio de amigos, apoio de pessoas que a gente nem conhece. A palavra tem força, isso que vocês emanam para nós só nos fortalecem", afirmou.

Por sua vez, Kevinho também contou como foi descobrir que a mãe estava doente. "Desde que a gente soube do diagnóstico da minha mãe foi um baque para todo mundo. Porque é algo que a gente vê muito distante da gente quando a gente não conhece. E a gente vai entendendo cada processo, o mais importante de tudo é ter muita fé. O mental nessa doença é muito importante. Tem dias que são ruins, e tem dias que é mais tranquilo. Depende de pessoa para pessoa, cada pessoa tem uma reação. Minha mãe estava passando dessa muito fortalecida e forte. A gente tem muita fé que a cura está cada vez mais perto”, finalizou.

Kevinho faz desabafo comovente sobre diagnóstico da mãe

Antes de revelar que a mãe estava com câncer de mama, Kevinho postou algumas fotos com dona Sueli no hospital e fez um desabafo comovente. "Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem!", iniciou.

"Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir! A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida!", completou.