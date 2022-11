Luciano Szafir passa por nova cirurgia e a equipe revela o estado de saúde dele

Luciano Szafir foi internado novamente em um hospital de São Paulo para fazer uma nova cirurgia

O ator e apresentador Luciano Szafir está internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, após passar por uma nova cirurgia. A equipe dele revelou que o artista foi submetido a um procedimento de artroplastia total do quadril na manhã desta quarta-feira, 2.

Szafir está bem. A cirurgia durou cerca de uma hora e meia e foi um sucesso. O artista tem previsão de alta hospitalar para sexta-feira, 4.

O médico dele informou que foi feita a colocação de uma prótese no quadril e informou que ele deverá passar por outra cirurgia no final do mês. “O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso do Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje fizemos a substituição no lado direito. No próximo dia 30, faremos o esquerdo”, explicou o ortopedista Marcelo Godoi Cavalheiro.

Luciano Szafir se casou com Luhanna Szafir no início de outubro

No dia 12 de outubro, Luhanna (39) e Luciano Szafir (53) oficializaram a união após onze anos juntos. O casamento, para 300 convidados, aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, e o casal optou por uma cerimônia ecumênica, já que o ator é judeu, e ela católica.

“Estava extremamente tranquilo até avistar a Luhanna entrar. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Chorei igual criança”, disse ele.

Luciano e Luhanna tem dois filhos, Mikael e David. O ator também é pai de Sasha Meneghel (24), fruto de seu relacionamento com Xuxa Meneghel (59). A modelo marcou presença na cerimônia ao lado do marido, João Figueiredo (23).