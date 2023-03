Luciana Gimenez chora ao desabafar sobre a recuperação de sua perna

Luciana Gimenez surge com lágrimas nos olhos ao contar sobre dia difícil em sua recuperação após fratura na perna: 'Não está sendo tão legal'

A apresentadora Luciana Gimenez (53) desabafou com os fãs nas redes sociais sobre uma fase difícil no seu tratamento após sofrer uma fratura na perna. Ela foi operada nos Estados Unidos após cair em uma pista de esqui e quebrar os ossos da perna. Agora, ela ainda está na etapa de recuperação e contou sobre a demora para se recuperar completamente.

Com lágrimas nos olhos e emocionada, a artista contou que está vivendo um dia difícil nesta terça-feira, 14. "Hoje é um dia que não está sendo tão legal, normalmente não compartilho isso, e me falaram 'por que você não mostra isso também?'. Pra chegar aqui falar o que vim falar para vocês foi muito difícil", disse ela.

"Tem dias muito bons, que a gente acorda feliz, vai pra fisioterapia e acredita que vai melhorar. e tem dias como hoje, que olho para minha perna e não consigo ver uma melhora. As pessoas falam 'você está ótima'. Não estou. Estou com uma fratura de nove semanas e eu, realmente, queria parar de falar desse assunto. Hoje eu acordei com uma Luciana que não está muito afim de ter uma perna quebrada. hoje eu só queria acordar, fazer minhas coisas, minha rotina, correr com meu filho, ir pra praia, ou trabalhar de salto alto. E hoje não tá fácil", afirmou.

E ela ainda completou sobre o que está sentindo em sua rotina. "Só queria que fosse um dia normal, que eu pudesse subir escadas, que eu não tivesse que arrumar um sapato baixo para colocar e que eu não tivesse que falar quando todo mundo perguntar da minha perna. Parece rápido, mas todos os dias é como e eu tivesse acordado e não tivesse no lugar que eu estava. Ao mesmo tempo eu sou grata por toda a assistência que tenho, rede de apoio. É uma culpa, junto com gratidão e um pouco de tristeza. A parte mais difícil é meu dedão não mexer ainda, tem que esperar o nervo reabilitar, e também não andar direito. Não consigo andar direito, é uma coisa que todos os dias a gente esquece como é importante. Não poder andar direito é uma coisa que está me pegando bastante", finalizou.

O acidente de Luciana Gimenez

Luciana Gimenez foi operada às pressas e passou por algumas semanas de recuperação e fisioterapia. Há poucos dias, ela chorou ao receber a notícia do seu médico de que poderia voltar a andar com os dois pés."Então isso ai, foi o que aconteceu quando o médico falou que eu poderia andar, só que aí gente, até você conseguir dar o primeiro passo parece uma besteira né, porque a gente faz essas coisas e são coisas que a gente faz automaticamente, ninguém lembra como aprendeu a andar, só que desaprendi...", falou ela, e completou: "Tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão e pra dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafusos... tem sido um aprendizado. Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!", vibrou.