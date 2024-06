Lucas Souza: Saiba complicações e riscos de diagnóstico do influenciador

Após ter vídeo íntimo vazado na web, Lucas Souza foi internado e recebeu diagnóstico delicado; saiba a seguir as complicações e riscos

Lucas Souza (23) se tornou assunto neste domingo, 9, ao aparecer pela primeira vez após ter um vídeo íntimo vazado e ter sido internado por uma crise de ansiedade. O diagnóstico delicado é comum entre adultos e carrega alguns riscos e complicações.

De acordo com o portal de saúde do Governo Federal, a ansiedade é uma emoção normal que, quando exagerada ou desproporcional, pode constituir um problema de saúde mental. A condição tem tratamento, seja por medicamentos ou acompanhamento profissional.

Os principais sintomas da ansiedade podem se manifestar através de atitudes e também fisicamente. Alguns deles são o nervosismo; tensão frequente; incapacidade de controlar pensamentos sobre determinada preocupação; tendência ao pessimismo; dificuldade de concentração; e dificuldades em tomar decisões.

Quanto aos sintomas físicos, é comum que o paciente tenha sensação de fraqueza ou cansaço constantes; distúrbios do sono; dores e espasmos musculares; hiperventilação; sudorese; tremores; dores de cabeça; e problemas gastrointestinais, como diarreias ou náuseas.

De acordo com sua equipe, Lucas Souza precisou ser levado ao hospital na noite deste sábado, 8, após sentir fortes dores no peito e na cabeça, além de dificuldade para respirar e espasmos musculares. Ele foi hospitalizado após ter um vídeo pessoal com Laéllyo Mesquita exposto nas redes sociais.

A falta de tratamento da ansiedade pode trazer complicações e riscos para a vida do paciente. Além de prejudicar as relações pessoais e profissionais, a ansiedade pode impulsionar o abuso de drogas e álcool; depressão; dificuldade para dormir; problemas para a saúde cardíaca; dores de cabeça; e problemas digestivos ou intestinais.

Após a internação do influenciador, sua assessoria usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e seguidores. "Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente."

