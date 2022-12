Lucas Bissoli fala sobre dificuldade em se manter no peso ideal: "Luta constante"

O ex-BBB Lucas Bissoli falou sobre a dificuldade para continuar no padrão físico que estabeleceu após a saída do reality

O ex-BBB Lucas Bissoli (32) desabafou sobre as dificuldades que enfrenta para manter o peso que considera ideal, em entrevista ao podcast PodSempre.

"Eu fui uma criança gordinha. Meus pais eram gordinhos, minha avó era gordinha. Eu fui fruto disso, e ter saído dessa curva, dessa bolha, é uma luta constante", contou Lucas.

"Para mim, é mais difícil me manter no peso do que uma pessoa que consegue ter um equilíbrio melhor. Tenho que ficar sempre me cuidando. Acho que todo mundo tem que se cuidar, mas, para mim, eu vejo que é muito mais difícil. Se eu pegar um chocolate aqui, eu não consigo comer só um, tenho que comer a caixa toda. É uma luta constante, é melhor você aceitar do que ceder", disse.

O ex-BBB mandou um recado para os pais sobre o assunto. "Se eu pudesse dar um conselho para os pais: cuidem da alimentação das crianças, que é fundamental e vai repercutir no resto da vida", aconselhou.

Lucas falou ainda sobre sua relação com a atividade física e como ela o ajuda a controlar ansiedade. Ele começou terapia há pouco tempo e acha que é muito válido e importante. “É difícil lidar com o pós-BBB, podem mil pessoas falarem bem de você, se uma pessoa [falar mal], você sente. Aprender a lidar com isso está sendo importante", destacou.

Lucas Bissoli é assaltado e revela que reagiu

Lucas Bissoli surpreendeu os fãs ao revelar que foi assaltado enquanto estava em uma rua de São Paulo. O rapaz contou que teve o seu celular levado um homem enquanto tirava foto com uma fã.

Com o susto do momento, Lucas reagiu e saiu correndo atrás do criminoso, mas não conseguiu recuperar o aparelho. "Acabei de ser assaltado! Estava indo para academia normal, uma senhorinha pediu uma foto comigo. Não estava mexendo no celular. Quando eu fui abraçar ela para tirar a foto, um maluco de bike pegou meu celular", disse ele.