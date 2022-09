Ex-BBB Lucas Bissoli é assaltado e revela que reagiu

Ex-BBB Lucas Bissoli revela que saiu correndo atrás de criminoso em rua de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 20h28

O ex-BBB Lucas Bissoli surpreendeu os fãs ao revelar que foi assaltado na tarde desta sexta-feira, 9, enquanto estava em uma rua de São Paulo. O rapaz contou que teve o seu celular levado um homem enquanto tirava foto com uma fã.

Com o susto do momento, Lucas reagiu e saiu correndo atrás do criminoso, mas não conseguiu recuperar o aparelho. "Acabei de ser assaltado! Estava indo para academia normal, uma senhorinha pediu uma foto comigo. Não estava mexendo no celular. Quando eu fui abraçar ela para tirar a foto, um maluco de bike pegou meu celular", disse ele.

E continuou: "Fui atrás do cara. Saí correndo, ele quase caiu, foi pro meio da ciclovia e eu fui atrás dele pela rua, pulei por capô de carro e corri atrás dele até o final da Faria Lima, mas de bike é fod* acompanhar".

Por fim, ele disse: "Enfim, lição do dia: não façam o que fiz e peguem um seguro de celular porque agora vou ter que tirar do meu bolso outros."