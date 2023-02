Leticia Sabatella entrega mudança radical para tratar ansiedade: 'Cuidar me ajuda'

Atriz e cantora, Leticia Sabatella aprendeu a se alimentar melhor para cuidar do corpo e da mente

Hoje aos 51 anos, a atriz Leticia Sabatella diz sentir os efeitos rejuvenescedores de uma boa alimentação e uma rotina de exercícios. Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz que conta com a ajuda de parceiros, amigos e novas tecnologias para cuidar do corpo e da mente, além de ter feito uma mudança para conseguir controlar sua ansiedade. "Cuidar do todo me ajuda."

"Estou me cuidando cada vez mais, com grandes parceiros e amigos que me ajudam com novas tecnologias. Usando o que temos ao nosso alcance hoje em dia de cuidados e uma alimentação muito legal, sempre. Temos mais consciência dessa alimentação que é antioxidante, anticancerígena e que preserva a longevidade", explica Leticia Sabatella .

A artista diz que descobriu prazer em cuidar da saúde através da alimentação, e ainda revela que sua nova dieta é bastante baseada em alimentos crus, como verduras e saladas. "Gosto de muitas coisas que você pode fazer com menos alimentos super processados. Vejo uma diferença grande em tudo", acrescenta a atriz e cantora.

Sabatella conta que sua alimentação a ajuda também em seu humor. "A ansiedade é um fator muito limitador para mim. A pandemia me deixou um pouco parada, o que me deu uma sobrecarga, fiquei ansiosa demais, com dificuldade de cuidar de mim. Mas depois fui adquirindo essa retomada e experimentei um rejuvenescimento muito rápido."

Agora, a artista também combina a alimentação mais saudável a uma rotina de exercícios, com atividades que a fazem bem, como ela costuma mostrar para seus mais de 1 milhão de seguidores em sua conta oficial do Instagram. "Eu faço um pouco de academia, ando de bicicleta para caramba, nado, subo montanha."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Sabatella 🌺🐝 (@leticia_sabatella)

Para projetos além da saúde e bem estar, ela prepara um espetáculo teatral ao lado do namorado, o também ator Daniel Dantas. "Vou estrear em 3 de março no XP Teatro dois cantos da Ilíada. Ele faz o canto dois e eu faço o canto vinte. Vamos ficar nos finais de semana de março apenas", conta sobre a nova produção.

Além disso, ela também grava um documentário viajando pelo interior do Brasil. "A série documental fala sobre mulheres que transformam a realidade de suas comunidades no interior do Brasil, vou ao encontro de muitas lideranças femininas. Está sendo muito importante para a minha vida e para a minha formação, os encontros são transformadores. São pessoas que merecem ser conhecidas."

LETICIA SABATELLA COMEMORA OS 30 ANOS DA CARAS BRASIL

Em conversa com a CARAS Brasil, diretamente do camarote em comemoração aos 30 anos, na Sapucaí, a atriz revelou que tem grande carinho, já que esteve em edições do Castelo de Caras e até mesmo a Casa Caras. "Antes eu tinha uma ideia muito superficial da Caras, mas não é isso. São encontros de muita alegria, confraternização e bom gosto."

"A Caras sempre me proporcionou encontro com grandes artistas. É um mostruário, um lugar em que as pessoas confraternizam e há um lugar de exposição da arte de várias pessoas. Na minha primeira vez que fui para o Castelo de Caras, fui com a minha banda e me apresentei para um público inimaginável. Fiquei muito comovida", completou, relembrando a história.