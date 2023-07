LeBron James compartilha atualização após a parada cardíaca do filho de 18 anos

LeBron James compartilhou uma atualização para tranquilizar seus fãs após seu filho Bronny James, de apenas 18 anos, ter sofrido uma parada cardíaca durante um treino de basquete na segunda-feira, 24. A lenda do basquete disse que "todos estão indo muito bem".

"Quero agradecer às inúmeras pessoas que enviaram amor e orações à minha família. Conseguimos sentir vocês e sou muito grato", escreveu ele, "Todos estão ótimos. Temos nossa família unida, segura e saudável, e sentimos seu amor. Terei mais a dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto seu apoio significou para todos nós! #JamesGang ”.

I want to thank the countless people sending my family love and prayers. We feel you and I’m so grateful. Everyone doing great. We have our family together, safe and healthy, and we feel your love. Will have more to say when we’re ready but I wanted to tell everyone how much your…