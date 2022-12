Kevin O Chris perde 15 quilos em um mês e meio após realizar bariátrica

Funkeiro Kevin O Chris fez cirurgia para melhorar condicionamento nos shows

O funkeiro Kevin O Chris realizou uma cirurgia bariátrica para perder peso e melhorar a saúde no começo de novembro. Ele afirmou precisar melhorar seu condicionamento para fazer os shows.

"Estava sentindo que precisava melhorar nisso e foi uma decisão muito acertada. No final das contas, o físico também conta, mas a saúde é sempre prioridade", disse ao Splash.

Segundo ele, a recuperação está sendo bem-sucedida. "Estou felizão com o resultado que vem vindo aos poucos. A minha recuperação tem sido braba, com muita responsabilidade e cuidado, mas sem deixar de fazer nada no meu dia a dia", disse.

Em 45 dias, o cantor contou que já perdeu 15 quilos, mas quer alcançar mais sem um número em mente: "Não tenho uma meta, quero conquistar mais condicionamento físico, me sentir bem comigo mesmo e levar o meu melhor para o meu público, em todos os sentidos".

Confira antes e depois do cantor Kevin O Chris:

