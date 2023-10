Kauan, da dupla com Matheus, passa por cirurgia de emergência: ‘Muita agonia’

Dupla sertaneja de Matheus, Kauan precisou operar às pressas após sentir fortes dores durante show; entenda o que aconteceu

Na última terça-feira, 25, Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, passou por uma cirurgia de emergência após enfrentar fortes dores abdominais durante um show. O cantor, que ainda está internado em um hospital em São Paulo, compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde e revelou o motivo que o levou à operação às pressas.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Kauan compartilhou um comunicado após a cirurgia: “Pessoal, terminei a cirurgia e foi tudo bem graças a Deus. Estou com um pouco de dor porque estava bem inflamado, mas agora é só se recuperar e ficar de repouso para voltar o mais rápido ao trabalho”, disse o cantor.

Kauan, da dupla com Matheus, passa por cirurgia de emergência - Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira, 25, ele reapareceu nas redes sociais para revelar mais detalhes sobre seu problema de saúde: “Graças a Deus, deu tudo certo a cirurgia. Estou de recuperação, tomando bastante remédio por causa das dores, mas retirei a vesícula. Tinha bastante pedra, estava bem inflamado, então foi meio complicado, mas deu tudo certo”, relatou.

Kauan contou que ligou o alerta para sua saúde durante um show: “Senti dores muito fortes essa semana, inclusive estava no show, tive uma crise meio de cólica. Não dá nem para explicar, dói demais”, disse o cantor, que decidiu procurar ajuda médica e passou por alguns exames, até que recebeu o diagnóstico cálculo biliar.

Após a operação, o sertanejo revelou que está ansioso para receber alta e seguir em recuperação em casa: “Lá eu fico mais tranquilo, hospital dá muita agonia”, desabafou Kauan. Ele contou que deve se recuperar a tempo de gravar o DVD de sua dupla sertaneja, que deve acontecer no próximo dia 11 de novembro: “Até lá vou estar 100%”, disse o cantor.

Por fim, Kauan fez questão de agradecer a todos os médicos que participaram da cirurgia e as mensagens positivas dos fãs, além do apoio de sua esposa, que o acompanhou durante os três dias de hospitalização. Vale lembrar que ele é casado com a influenciadora digital Sarah Biancolini, com quem tem três filhos, Arthur, Bernardo e Sophia.

Matheus, da dupla com Kauan, também passou por cirurgia de emergência:

Em setembro deste ano, o cantor Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, também passou por um susto por conta de um problema de saúde. Ele usou suas redes sociais para revelar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia de emergência. O sertanejo postou uma foto no hospital e contou que precisou ser operado para remover um cálculo renal.

Em seu relato, Matheus explicou que sentiu uma "dor terrível", e como a pedra era muito grande, "dificilmente sairia naturalmente", por isso, precisou se submeter ao procedimento cirúrgico, que é diferente da operação de sua dupla, já que Kauan passou pela cirurgia após sentir fortes dores por conta dos cálculos na vesícula.