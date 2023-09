Matheus, da dupla com Kauan, passa por cirurgia de emergência: "Dor terrível"

Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, tranquilizou os fãs após precisar passar por uma cirurgia de emergência

O cantor Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou as redes sociais para revelar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia de emergência na noite desta última segunda-feira, 18.

Nos Stories do Instagram, o sertanejo postou uma foto no hospital e contou que precisou ser operado para remover um cálculo renal. Ele explicou que sentiu uma "for terrível", e como a pedra eram muito grande, "dificilmente sairia naturalmente".

"Galera! Tomei um susto na noite passada e tive que passar por uma cirurgia de emergência pra remover um cálculo renal que desceu pro canal da uretra, pensa numa dor terrível. E pelo tamanho da pedra dificilmente sairia naturalmente!", revelou o artista, contando que o procedimento foi um sucesso.

Depois, Matheus explicou que está usando um cateter duplo, e por ordens médicas, não vai participar do show que acontece em Santa Rosa, no Rio Grande Sul, nesta noite. "A cirurgia foi um sucesso mas estou usando um cateter duplo, e por recomendação médica não conseguirei estar presente no show de hoje em Santa Rosa (rs). Kauan fará um show incrível e espero que em breve possa estar de volta! Amo vocês", completou ele.

Matheus tranquiliza os fãs após passar por cirurgia de emergência

Matheus se pronuncia após Kauan abandonar o palco

No mês passado, Kauan pegou os fãs de surpresa ao abandonar um show, e após o vídeo viralizar nas redes sociais, ele explicou que no dia do ocorrido estava medicado devido a sua ansiedade, e acabou agindo por impulso.

Matheus, então, decidiu se pronunciar sobre o que aconteceu com sua dupla. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, ele rebateu as críticas que o parceiro está recebendo, já que muitos disseram que os dois são ricos e não tem motivos para ter problemas de saúde mental.

"Não tem nada a ver. E quando a pessoa passa uma situação dessa, se você colocar na balança, se você tiver viver um momento tão ruim na vida, geralmente se fala: eu daria tudo o que eu tenho [pra não me sentir assim]. Acham que porque o cara tem dinheiro ele tem que ser bem-sucedido com tudo, com a família. E não é assim que funciona", declarou ele.