Júnior Lima desmistifica alimentação sem carne e gera polêmica

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 07h49

O cantor Junior Lima (38) contou pelas redes sociais que deixou de comer carne há quase uma década. Ele, que é irmão da cantora Sandy (39), debateu a importância de ter mudado sua alimentação para uma vegetariana, que exclui o consumo de proteínas animais bovinas, suínas, de aves e frutos do mar do seu dia a dia.

Por meio de um vídeo postado no seu feed no Instagram, o marido de Mônica Benini (37) desmistificou algumas perguntas que recebe como "Não tem medo de anemia?" e "[Não come] nem peixe?". "Faz sete anos que escolhi o vegetarianismo, galera. E de lá pra cá vejo que tem muita confusão sobre o assunto. Essa foi uma decisão que tomei quando comecei a estudar e cheguei à conclusão que, para mim, não cabia mais comer nenhum tipo de carne", começou Junior.

Júnior comenta o motivo de ter se tornado vegetariano

"No vegetarianismo existem muitas opções deliciosas de comida e a carne acaba não fazendo falta. Mas o principal motivo para me tornar vegetariano foi pelo fato de não querer contribuir com uma indústria que considero antiética com os animais e que é responsável por grandes problemas ambientais, como a mudança climática por conta das emissões excessivas de gases do efeito estufa, o desmatamento das florestas, o consumo de água muito acima da média, dentre outros…", continuou.

Nos comentários, o cantor dividiu opiniões. Muitos fãs apoiaram a posição dele, mas outros se mostraram agressivos e criticaram: "Muita hipocrisia depositar em um só setor toda a responsabilidade! Um setor de tamanha relevância para o sustento de multidões", disse uma.

"Parar de andar de carro, avião, jatinho etc e tal ninguém quer né? Você acha que existiriam os boizinhos se não fossem pra nós alimentar? Cadeia alimentar, simples assim, não quer comer carne não coma, quer comer coma e pronto, só não seja hipócrita", disparou outro. "Exatamente , não come carne animal, mas possui três carros na garagem, há controvérsias aí!", continuou mais um.