Jorge Aragão inicia tratamento contra câncer nesta segunda: 'Confiante'

Assessoria de Jorge Aragão informou à CARAS Brasil sobre o início do tratamento contra doença

O cantor Jorge Aragão (74) iniciou o tratamento contra um câncer no sistema linfático nesta segunda-feira, 17. Segundo informações da assessoria do artista, enviadas à CARAS Brasil, a família preferiu aguardar os próximos passos para se pronunciar, porém, o músico está "muito confiante tendo o apoio de toda a família e dos fãs".

Jorge Aragão não precisou ser internado e fará o tratamento em casa . De acordo com a nota compartilhada neste final de semana em suas redes sociais, ele terá o tratamento supervisionado pela médica hematologista Caroline Rabello. Ainda no texto, a equipe do artista pediu orações e apoio dos fãs para atravessar a fase.

O cantor foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, câncer originário das células do sistema linfático. A doença se espalha de maneira não ordenada e tem mais de 20 tipos diferentes segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). O principal sintoma é o surgimento de caroços em regiões como o pescoço, virilha e axila, e possuí cerca de 60% a 70% de chance de cura.

Em recente entrevista à CARAS, o artista celebrou seus 40 anos dedicados à MPB com a agenda à todo vapor e sem planos para parar os compromissos. "Quero aproveitar enquanto papai do céu me deixar aqui, nunca vou parar de escrever. É isso que me mantém vivo. Se essa vontade acabar, acho que saio da vida."

Jorge Aragão ainda disse estar feliz com a longevidade de sua carreira e todos os trabalhos que já fez e continua fazendo. Agora, em sua movimentada rotina de shows, ele diz viver uma nova gestão de sua vida, com a companhia das filhas e do genro, além de toda a equipe que o acompanhou durante os anos, em suas viagens e apresentações.