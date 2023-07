Qual o câncer de Jorge Aragão? Entenda diagnóstico do cantor

Diagnóstico de câncer de Jorge Aragão foi revelado neste sábado, 15

Jorge Aragão (74), que já tem anos de carreira na música, foi diagnosticado com câncer, como foi revelado por sua assessoria neste sábado, 15. Sob tratamento em casa, o cantor enfrenta um tipo da doença que atinge o sistema linfático. Entenda qual o câncer do músico.

Diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, o tipo de câncer de Jorge Aragão tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Com mais de 20 tipos diferentes, a doença tem como principal sintoma o surgimento de caroços em regiões como o pescoço, virilha e axila, e possuí cerca de 60% a 70% de chance de cura, de acordo com informações da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale).

No caso de Jorge Aragão, o cantor não precisou ser internado e segue sob tratamento em casa, como foi informado por sua assessoria. "Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rabello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo", dizia o comunicado sobre o câncer do cantor.

"Muitas coisas aconteceram na minha vida e eu sempre achei que tive aquilo que mereço. Sempre gostei que fosse desse jeito. Não era que eu tivesse procurando mais, não. Talvez por isso a longevidade da minha carreira. E talvez porisso, também, seja difícil fazer uma análise, um balanço da minha carreira. Já compus e gravei muitas músicas, gravei alguns álbuns, fiz turnês, e cada coisa que fiz tem uma importância na minha vida", contou Jorge Aragão em entrevista à CARAS Brasil neste ano.