Casa de Alceu Valença pode ser alugada em aplicativo; saiba o valor da diária

Cantor Alceu Valença decidiu colocar casa para alugar em celebração ao seu aniversário de 77 anos

Casas de artistas sempre geram curiosidade em muitas pessoas e agora algumas delas podem ser alugadas. É o caso do cantor Alceu Valença (77), que disponibilizou um de seus imóveis no aplicativo Airbnb. O aluguel da casa foi liberado em comemoração ao aniversário do pernambucano.

Localizado no na Prudente de Morais, centro histórico de Olinda, o imóvel teve todos os seus detalhes divulgados na plataforma. Ela fica ao lado do centro cultural Casa Estação da Luz, projeto idealizado pelo cantor.

"Estou animado em compartilhar que acabo de me tornar anfitrião no Airbnb . São ótimos os benefícios, inclusive financeiros, além de poder contribuir para impulsionar o turismo no meu amado Nordeste", disse ele no Instagram.

A casa de Alceu conta com uma arquitetura em estilo imperial e chama atenção pelos traços que valorizam um ambiente, que de cara já impressiona pelas características que facilmente podem definir o cantor nordestino e toda a sua criatividade.

Para passar uma única noite no Sobrado Alceu Valença, é preciso desembolsar o valor de R$ 400. Além disso, os interessados precisam correr para reservar a estadia, já que a casa apenas ficará disponível entre os dias 21 a 23 de julho.

Apesar das poucas datas, acredita-se que novas oportunidades devem surgir ao longo do ano. No entanto, isso dependerá da disponibilidade da Casa Estação da Luz.

O anúncio do aluguel descreve a casa como um espaço que “possui áreas amplas e confortáveis, vistas incríveis, além de comodidades úteis, como Wifi, ar-condicionado, utensílios de cozinha e um jardim de tirar o fôlego”.

Leia também: Saiba quanto custa o aluguel da mansão de Luciano Huck e Angelica; imóvel está à venda há 9 anos

“Quarto principal com varanda e vista da cidade alta, casa com banheiro, sala integrada à cozinha, lavanderia e um jardim privativo com rede para momentos de descanso. Ambientes com itens decorativos cuidadosamente selecionados para refletir o mundo da música e da criatividade!”, diz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alceu Valença (@alceuvalenca)

OUTRA CASA DE FAMOSO

Além de Alceu Valença, outro artista que usou a internet para anunciar seu imóvel, foi Murilo Rosa. Há alguns meses o famoso colocou à venda sua luxuosa casa nos Estados Unidos.

Com mais de 222 metros quadrados, a casa do ator, que recentemente foi anunciado como protagonista da primeira novela brasileira da Netflix, fica localizada em um condomínio de mansões próximo aos parques da Disney.

Responsável pela venda do imóvel, o corretor Daniel Dourado, especialista na comercialização de residências de luxo nos Estados Unidos, revelou que o ator brasileiro está cobrando 510 mil dólares, cerca de 2,5 milhões de reais.