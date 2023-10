Jojo Todynho enfrenta críticas após desabafar sobre bariátrica: “Não pedi opinião”

Jojo Todynho revela que recebeu comentários maldosos após relatar complicações em seu pós-operatório; entenda o que aconteceu

Na última quinta-feira, 05, a cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais para desabafar sobre algumas complicações comuns no pós-operatório de sua cirurgia bariátrica. No entanto, a artista contou que recebeu uma série de críticas ao dividir a sua experiência com o procedimento e apareceu novamente para rebater alguns dos comentários maldosos.

Através do stories no Instagram, Jojo contou que não gosta de se abrir sobre o procedimento, justamente por conta dos comentários que recebe: “Vocês ficam me pedindo aqui, ‘aí Jojo divide sobre a sua experiência com a bariátrica’. Eu não tenho prazer nenhum.”, iniciou a cantora, que estava no carro a caminho de um trabalho durante sua viagem ao México.

A dona do hit 'Que tiro foi esse' não esperava a enxurrada de críticas: "Ontem eu fui contar uma situação que aconteceu, aí tem pessoas que vem aqui no direct: ‘Caraca Jojo, acontece comigo’, e se identifica com a situação. Mas tem um monte de gente que fala tanta besteira: ‘Aí porque está comendo rápido demais, porque está isso demais, porque não sei o que’”, ela expôs algumas das mensagens.

“Gente, vocês não viveram o processo de vocês? Vocês não aprenderam? Estou aprendendo, vou fazer dois meses ainda de bariátrica”, Jojo lamentou os comentários: “É um povo chato, que você não sabe se ela é bariátrica ou ela é médica, porque é tanta opinião. Eu tô contando fato, não pedi opinião”, a cantora disparou.

“Por isso que eu falo para vocês, a bariátrica é individual, o processo é individual e eu sigo assim sem falar nada, não falo peso, não falo nada. De fato, eu não tenho paciência, não tenho prazer nenhum em dividir nada”, a estudante de direito concluiu a sequência de desabafos. Vale lembrar que Jojo ainda está no processo de recuperação da cirurgia.

Jojo Todynho rebate comentários sobre bariátrica - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Jojo Todynho?

Para quem não acompanhou, Jojo Todynho revelou que está passando por situação delicada durante a recuperação de sua cirurgia bariátrica. A cantora apareceu abatida em suas redes sociais na última quinta-feira, 05, para desabafar sobre os engasgos frequentes durante seu pós-operatório, também conhecidos como entalos.

"Eu achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso”, Jojo lamentou a complicação: “Você se engasga com saliva, com tudo, sem tirar nem por”, disse a artista, que passou pelo procedimento em agosto deste ano.

Entenda o que pode ou não após cirurgia bariátrica:

Após relatar os engasgos em seu pós-operatório, Jojo Todynho recebeu diversos palpites sobre sua recuperação. De acordo com o médico endocrinologista Vinicius Vieira Paschoal, em entrevista à CARAS Brasil, os pacientes que realizam esta intervenção cirúrgica devem ter alguns cuidados específicos após a cirurgia; saiba o que pode ou não.