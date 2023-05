João Guilherme revela problema de saúde e deixa seguidores preocupados: ‘Psiquiatra’

Ator João Guilherme aparece nas redes sociais revelando problema de saúde após tempo distante

Nesta quarta-feira, 10, o ator João Guilherme (21) decidiu voltar a usar as redes sociais e aproveitou para fazer um desabafo bem intenso. Depois de um tempo distante da internet por conta de polêmicas, o filho mais novo do cantor sertanejo Leonardo revelou que está passando por um momento complicado sobre sua saúde mental.

“Eu vou ter que passar num psiquiatra, minha ansiedade tá querendo se sobressair. Angústia de coisa que nem aconteceu e talvez nem vai, vai tomar no c*”, comentou o influenciador digital, revelando que vai buscar ajuda profissional por conta da sensação de ansiedade.

Por conta de seu desabafo tocante, o ator deixou os seguidores bastante comovidos, fazendo com que muitos internautas deixassem mensagens de carinho e apoio. “Fica bem, Jotinha. Te amamos”, comentou uma. “Passe, mas escolha o que der certo! Atenção aos medicamentos! Leia”, se preocupou uma outra. “Te entendo muito, Jota! Passa sim, vai ser melhor”, disse uma terceira. “É a melhor coisa a se fazer, agradeço a Deus por ter tomado coragem e ido ao médico e estou muito melhor do que eu era”, falou mais uma.

Aparência da mãe de João Guilherme agita a internet

Há poucas semanas, o ator João Guilherme participou do quadro Tem Ou Não Tem, do programa Caldeirão com Mion, da Globo, e virou assunto nas redes sociais por causa de sua mãe, Naira Ávila. Ele levou a mãe e alguns amigos para o ajudarem no quadro e a aparência da mãe dele chamou a atenção.

Os internautas ficaram chocados com o quanto ela parece ser jovem e poderia ser confundida com uma irmã dele. Inclusive, o apresentador Marcos Mion também falou sobre a semelhança de mãe e filho. “É a mãe dele sim! Que loucura”, disse o comunicador. A mãe de João Guilherme tem 41 anos de idade. Ela é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.