Jeremy Renner sofreu acidente para salvar outra vida

Ator de 'Vingadores', Jeremy Renner foi atropelado por um limpa-neve enquanto tentava salvar a vida do sobrinho. Saiba mais!

O ator Jeremy Renner, que atuou em Vingadores, sofreu um acidente com um limpa-neve há poucos dias e foi atropelado. Agora, o xerife do caso revelou um detalhe sobre o momento do acidente. O xerife contou que o ator foi atropelado para salvar a vida do sobrinho .

De acordo com o site da revista People, um relatório do xerife de Nevada, nos Estados Unidos, revelou que Jeremy usou a máquina de limpar a neve para mover o caminhão do sobrinho, que ficou preso na neve. Porém, a máquina começou a deslizar e Jeremy percebeu que o limpa-neve estava indo direto para onde o sobrinho estava. Assim, ele tentou parar ou desviar a máquina, mas acabou sendo puxado para baixo da pista e foi atropelado.

O sobrinho de Jeremy Renner foi quem conseguiu prestar os primeiros socorros e chamar a emergência. O relatório ainda informou que a máquina teve problemas mecânicos que podem ter causado o acidente .

O ator foi levado de helicóptero para o hospital e passou por cirurgia de emergência por causa das fraturas. Ele já recebeu alta hospitalar e está fazendo fisioterapia em casa. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos”, disse ele nas redes sociais.