Jennifer Aniston revela que acumulou diversas lesões por malhar demais quando era mais nova

A estrela de ‘Friends’, Jennifer Aniston, contou que atualmente conta com a ajuda de um fisioterapeuta para tratar lesões

Jennifer Aniston sempre foi referência de beleza no mundo dos famosos e conhecida por ter um dos corpos mais invejados de Hollywood, mas manter seu físico malhado não é nem um pouco fácil. A estrela da icônica sitcom ‘Friends’ revelou que teve várias lesões por malhar forte demais nos últimos 15 anos.

A atriz, musa das comédias românticas dos anos 2000, deu uma entrevista para a revista americana InStyle, que tinha o objetivo de promover sua nova linha de roupas fitness. Durante a conversa, ela contou um pouco como toda essa rotina de malhação excessiva a fez mal a longo prazo.

“Quando você está pensando: 'Preciso fazer 45 minutos de cardio ou não vou fazer um bom treino', é assustador", disse ela. “Eu acreditei nisso por tanto tempo. Eu apenas queimei e quebrei meu corpo.”

Aniston conta que mudou a forma como pensava depois que um fisioterapeuta apontou o quão mal isso fazia para o corpo dela. “Meu fisioterapeuta me deu uma boneca Barbie coberta com fita Kinesio [que auxilia no tratamento de lesões]”, disse.

Ela disse que no começo achou a situação estranha, até entender sobre o que se tratava: “É uma imagem mental boba até você perceber que o propósito de toda aquela fita foi 'mostrar todas as lesões que sofri nos últimos 15 anos'”.

Depois disso, tudo mudou e agora ela vê os exercícios de uma forma diferente e muito mais divertida, principalmente quando está na companhia de pessoas queridas. “[Agora] Eu prefiro malhar com amigos", admitiu ela.

“Fazer seu próprio treino sozinho, [é meio] meh. Se você ouvir uma boa música, pode se divertir, mas eu gosto de ser guiada”, revelou. “É muito fácil, para mim, fazer as coisas menos corretamente do que deveria.”

Além disso, ela gosta de escutar uma boa música para malhar. Sobre suas favoritas, ela abriu o jogo e disse: “É difícil escolher [minhas] favoritas. Existem muitas! Estou gostando muito de Lizzo agora, eu amo Rihanna, é claro, e eu amo o hip-hop da velha guarda dos anos 90.”

