Internado, Mingau emociona a filha com atitude na recuperação

Após levar um tiro na cabeça, o baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, faz a filha chorar com atitude carinhosa no hospital

O baixista Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, segue internado após ter sido baleado na cabeça em setembro deste ano. Em recuperação, ele fez a filha, Isabella Aglio, chorar com uma atitude carinhosa e emocionante durante o período no hospital.

No último sábado, 2, Isabella mostrou um vídeo do pai dando um beijo em seu rosto quando ela pediu. Ao ver a resposta dele ao seu pedido, a jovem se emocionou e chorou.

"Obrigada meu senhor! Há exatos 3 meses passei pelo pior dia de toda a minha vida e hoje, recebo o presente mais lindo de todos!", afirmou ela.

O baixista Mingau está em fase de recuperação do hospital. Ele deve deixar o hospital em breve e ir para uma clínica de reabilitação para seguir com o seu tratamento para recuperar suas funções motoras.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça enquanto estava dentro do seu carro em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido no lado esquerdo da cabeça. Ele foi levado para um hospital municipal da região e transferido logo depois para passar por cirurgias.

Um dos boletins médicos mais recentes, emitido no final de outubro, informou que o quadro de saúde dele é estável e tem uma resposta satisfatória. Ele está sem sedação e apresenta uma evolução lenta e gradual com reação aos estímulos e movimento dos olhos.

Próximo passo na recuperação de Mingau

Isabella Aglio, filha de Mingau, revelou qual é o próximo passo na recuperação do pai, que segue internado na UTI após ter sido baleado na cabeça. Nas redes sociais, ela contou que o baixista será transferido para uma clínica em breve para seguir com o seu tratamento.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse ela.