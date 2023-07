Influenciador fitness morre ao fazer exercício na academia

Aos 33 anos, o influenciador fitness Justyn Vicky morre em uma tragédia durante um exercício na academia

O influenciador fitness Justyn Vicky, que trabalhava em Bali, na Indonésia, faleceu aos 33 anos ao ser vítima de uma tragédia em uma academia. Ele teve o pescoço quebrado em um acidente impensável no dia 15 de julho. Saiba como tudo aconteceu:

Justin estava treinando na academia quando decidiu fazer agachamaneto com uma barra com 200 quilos. Porém, em uma cena inesperada, a barra caiu no pescoço dele. O rapaz sofreu uma fratura no pescoço com compressão crítica dos nervos vitais que se ligam ao coração e aos pulmões .

O resgate chegou a levá-lo para o hospital e ele chegou a passar por uma cirurgia de emergência, mas o rapaz não resistiu ao ferimento e faleceu logo depois.

O influenciador Justyn Vicky tinha cerca de 30 mil seguidores no Instagram e era conhecido por compartilhar os vídeos e fotos de seus treinos. A academia que ele frequentava escreveu uma homenagem para o influencer nas redes sociais após a sua morte.

"Sua energia contagiante e paixão genuína por ajudar os outros a transformar suas vidas nos tocaram profundamente. Por meio de inúmeros treinos, palavras de incentivo e orientação compassiva, ele se tornou uma parte insubstituível de nossas jornadas de condicionamento físico e de nossa família de academias. Além da academia, Justyn era um amigo e uma fonte de apoio inabalável. Seu sorriso caloroso e interesse genuíno em nossas vidas nos fizeram sentir vistos e valorizados. Ele celebrou nossos triunfos, ouviu nossas lutas e nos lembrou que nunca estávamos sozinhos em nossa jornada rumo a uma saúde e bem-estar melhores", escreveram.

E completaram: "Para nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável. Seu legado viverá através das inúmeras vidas que você tocou, das transformações que você inspirou e do amor e paixão que você infundiu em cada momento que passamos juntos".