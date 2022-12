Horóscopo semanal: confira a previsão para o seu signo

Veja o que os astros reservam para o seu signo de 19 a 25 de dezembro de 2022

Nesta semana, o Sol transita do signo de Sagitário para Capricórnio, trazendo, assim, a energia capricorniana de concretização e praticidade. O Astro-Rei também faz aspecto tenso com Júpiter, o que indica tendência aos excessos, como comida, bebida, festas e diversão. Entretanto, como Júpiter é um planeta muito benéfico, ele também traz energias alegres e positivas.

Mercúrio e Vênus seguem em conjunção no signo de Capricórnio e fazem bom aspecto comUrano. Esses movimentos, além de ajudarem a frear gastos excessivos, também apontam que é preciso transformar padrões de comportamentos antiquados.

Martesegue em movimento retrógrado em Gêmeos, o que sugere desafios na comunicação. Contudo, a tendência a conflitos gerados por mentiras e enganos finalmente se encerra. Mas lembre-se: cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, a tendência é que o seu foco esteja voltado para as conquistas profissionais e pessoais. Você terá ótimas chances de obter reconhecimento pelo seu empenho. Além disso, poderá receber um empurrãozinho do destino para conquistar mais vitalidade e confiança.

Ainda nesta fase, poderá ficar mais consciente de si, percebendo, com isso, suas qualidades e talentos. Também haverá a possibilidade de perceber e enfrentar os grandes desafios da vida. Portanto, procure direcionar essa energia positiva de forma consciente. Caso contrário, poderá se perder nas tarefas acumuladas, desperdiçando tempo e energia.

Touro

Você entrará em uma fase de autoconhecimento e expansão de suas potencialidades. Haverá um grande desejo de se aventurar por lugares desconhecidos, tanto no plano físico quanto no espiritual. Desse modo, este período será propício para se dedicar a assuntos ligados aos seus sonhos e propósitos pessoais.

Tenha cautela apenas com uma certa insatisfação que poderá surgir. Isso porque ela tenderá a te levar a cometer gastos excessivos e desnecessários. Por fim, será um bom momento para se conectar com seus valores. Portanto, tenha coragem para seguir novos caminhos e investir em conhecimentos.

Gêmeos

Você enfrentará um período de maior contato com as suas dores. Apesar da energia tensa, essa situação lhe dará a oportunidade de ressignificar situações desagradáveis. Dessa forma, será possível se conectar com suas verdades e sonhos.

Poderá ser uma fase desafiadora, mas que terá um grande potencial de cura. Portanto, busque acolher seus sentimentos mais profundos. Com isso, perceberá sua força interior. Contudo, caso não consiga lidar com tantas emoções, busque ajuda terapêutica. Procure também respeitar seu tempo e atentar-se a possíveis atitudes precipitadas.

Câncer

Nesta semana, a vida afetiva receberá ainda mais atenção de sua parte. Por meio dos seus relacionamentos, terá a oportunidade de aprender mais sobre si e sobre seus desejos no amor. Entretanto, esse aprendizado só irá ocorrer se realmente estiver com o coração aberto.

Tenha cuidado apenas com os exageros nesse processo. Afinal, isso poderá te levar ao desequilíbrio e à insatisfação no setor amoroso. Observe suas emoções e tente aprender com elas. Além disso, evite tomar decisões no calor do momento, pois poderá se arrepender depois.

Leão

Nesta semana, devido à sua instabilidade emocional, alguns desafios poderão ocorrer no seu ciclo de amizades. Portanto, procure se recolher e evite tirar conclusões precipitadas das situações vividas. Será uma fase propícia para cuidar da rotina e da saúde.

No entanto, apesar dessa energia positiva, você tenderá a cometer alguns exageros, sejam eles relacionados a comidas e bebidas ou, até mesmo, a compromissos em excesso. Desse modo, o mais indicado é aproveitar este momento para trazer harmonia às atividades cotidianas, lembrando sempre que o desapego é fundamental para melhorar a qualidade de vida.

Virgem

Você terá grandes oportunidades de se conectar com a sua essência. Este será o momento de se valorizar ainda mais e perceber seus dons e talentos. Seu brilho estará em alta, e haverá maior necessidade de se divertir. Contudo, toda essa energia poderá prejudicar sua animação para as questões práticas do dia a dia. Portanto, procure levar essa empolgação para o setor da sua vida que mais precisa de alegria. Desse modo, poderá fazer o que precisa com mais leveza, deixando sua rotina mais positiva.

Libra

Nesta semana, a sua dedicação às relações familiares ficará mais evidente. O contato com seus entes queridos poderá lhe trazer aprendizados. Além disso, esta fase será propícia para festas e momentos divertidos.

Será importante também dedicar um tempo para cuidar da sua casa. Contudo, tenha cuidado com os excessos, especialmente aqueles direcionados à comida. Afinal, você tende a descontar suas frustrações emocionais nos alimentos. Por isso, procure observar essa tendência e tente trabalhá-la da melhor forma possível.

Escorpião

A vontade de sair da rotina e se aventurar por lugares e situações desconhecidas ficará ainda mais evidente nesta semana. Será um bom momento para começar um novo estudo, prestar algum concurso ou, até mesmo, se dedicar ao autoconhecimento. Isso porque haverá mais flexibilidade de sua parte para compreender diferentes ideias e opiniões. Entretanto, será necessário atentar-se à agitação mental e à necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, procure ser coerente, fazendo somente o que você sabe que é possível.

Sagitário

Você entrará em uma fase de busca por segurança financeira e estabilidade material. Poderá tomar mais consciência de como tem investido seu dinheiro. Ao mesmo tempo, também poderá se deparar com um vazio existencial, acarretando gastos excessivos como uma forma de compensação.

Haverá a possibilidade de sentir alguns desconfortos emocionais. Portanto, será importante desacelerar, se interiorizar, cuidar da energia e nutrir a espiritualidade. Caso contrário, você tenderá a agir por impulso.

Capricórnio

Com o Sol entrando no seu signo, você sentirá uma vitalidade maior nesta semana. Além disso, a tendência é que receba reconhecimentos e que situações que estavam estagnadas comecem a caminhar. No entanto, apesar das energias positivas, será necessário observar a sua tendência a excessos. Afinal, é possível que se comprometa com um número grande de atividades e não consiga cumprir todas elas. Por fim, será importante dedicar um tempo para se recolher e cuidar das emoções. Desse modo, conseguirá ter mais clareza sobre o que realmente quer.

Aquário

Você ficará mais consciente de questões que habitam em seu interior. Com isso, terá a chance de se conhecer melhor e trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Será um bom momento para começar ou se aprofundar em estudos filosóficos e espirituais. Aproveite este momento para sair do seu racional e se conectar com os seus sentimentos, observando o que eles têm a dizer.

As relações com amigos e pessoas com quem tem bastante sintonia lhe trarão conforto emocional. Contudo, ao mesmo tempo, essas conexões poderão abalar as suas emoções. Portanto, a busca pelo equilíbrio será essencial durante estes dias.

Peixes

Nesta semana, a sua conexão com os seus ideais e propósitos de vida, bem como sua vontade de ir além, estará em alta. Haverá uma grande necessidade em crescer e se aventurar pelo desconhecido. Portanto, aproveite esta fase para trazer mais clareza sobre suas reais intenções de vida.

A intuição e a criatividade também estarão em alta. Desse modo, tente se conectar com elas para conseguir resultados mais inovadores. Ainda nestes dias, você poderá colher os frutos que tem semeado na sua carreira. Também poderá se aproximar de pessoas que admira profissionalmente e cuidar dos seus objetivos para o futuro.

Por astróloga Thaís Mariano