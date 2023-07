Herbert Vianna recebe alta do hospital após pneumonia bacteriana

Cantor Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, estava internado desde o último dia 28

Nesta quarta-feira, 5, o cantor de 62 anos de idade Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, recebeu alta do Hospital Copa D’Or. O artista estava internado na cidade do Rio de Janeiro desde o último dia 28 de junho, por conta de uma pneumonia bacteriana.

“RELÁTORIO MÉDICO - O Sr. Herbert Vianna recebeu alta hoje, após concluir com sucesso o tratamento de uma pneumonia”, dizia o breve boletim médico assinado pelo pneumologista João Pantoja e pelo médico Kleber Cruz, diretor-geral do hospital.

Herbert Vianna é cantor, compositor e guitarrista. Muitas músicas clássicas do Paralamas do Sucesso, banda da qual faz parte, como Lanterna dos Afogados e Meu Erro, são de sua autoria. No ano de 2001, o artista pilotava um ultraleve que acabou caindo no mar, em Mangaratiba, no sul do estado do Rio de Janeiro. Lucy, mulher do famoso, morreu no acidente, enquanto ele ficou internado por mais de um mês em coma e acabou ficando paraplégico.

Herbert Vianna e Lucy Needham tiveram três filhos: Luca, Hope Isabel e Phoebe. O mais velho, Luca, com 30 anos de idade, costuma levar uma vida bastante discreta. Editor de vídeos formado pela PUC do Rio de Janeiro, costuma dividir momentos com amigos e família. Já a do meio, Hope, tem 27 anos de idade, é designer de moda e comanda uma marca de roupas ao lado da amiga, Natalia Rangel. A loja de luxo surgiu no ano passado e é conhecida por vender peças chiquérrimas e jóias refinadas. Enquanto Phoebe, de 23 anos de idade, é a única dos três filhos que mantém seu perfil completamente fechado. Porém, é usuária assídua do TikTok, onde possui posts esporádicos, mas contando com uma homenagem para seu pai, viagens e reviews de maquiagens, com diversos seguidores e curtidas.