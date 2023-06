Quem são os filhos de Herbert Vianna, músico está internado no RJ

Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, tem três filhos, frutos de seu relacionamento com a inglesa Lucy Needham

Nesta última quarta-feira, 27, o mundo da música foi pego de surpresa com a notícia da internação de Herbert Vianna. O vocalista do Paralamas do Sucesso foi está no hospital Copa D’or, na cidade do Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 28, o artista está lúcido, respirando sozinho e “respondendo adequadamente ao tratamento proposto”.

Muito bem-sucedido na música, o artista sempre preferiu levar uma vida mais discreta. Poucos sabem que Herbert tem três filhos, frutos de seu relacionamento com a jornalista inglesa Lucy Needham. Os dois são pais de Luca, Hope Isabel e Phoebe. Antes de se casar com a comunicadora, o cantor teve um namoro com Paula Toller, ex-integrante do Kid Abelha.

Igual aos pais, os herdeiros de Herbert Vianna mantêm uma vida pessoal bem afastada dos holofotes. Lucas, o mais velho dos três, com 30 anos de idade, costuma levar uma vida bastante discreta. Editor de vídeos formado pela PUC do Rio de Janeiro, costuma dividir momentos com amigos e família. Torcedor apaixonado pelo Flamengo, já compartilhou alguns cliques em meio a torcida nos jogos do clube carioca.

Hope Isabel tem 27 anos de idade, é designer de moda e comanda uma marca de roupas ao lado da amiga, Natalia Rangel. A loja de luxo surgiu no ano passado e é conhecida por vender peças chiquérrimas e jóias refinadas. Em suas redes sociais, ela exibe uma vida glamourosa, com viagens ao redor do Brasil e até outras internacionais.

Já a mais nova, Phoebe, de 23 anos de idade, é a única dos três filhos que mantém seu perfil completamente fechado. Porém, é usuária assídua do TikTok, onde possui posts esporádicos, mas contando com uma homenagem para seu pai, viagens e reviews de maquiagens, com diversos seguidores e curtidas.