Henri Castelli descobre problema na perna em meio ao ‘Dança dos Famosos’

Integrante do elenco do 'Dança dos Famosos', Henri Castelli abre o jogo após descobrir problema na perna e revela detalhes sobre seu tratamento

Na última quarta-feira, 14, Henri Castelli surpreendeu ao revelar que descobriu um problema na perna durante sua participação no quadro 'Dança dos Famosos', do 'Domingão do Faustão'. Em um desabafo sincero em suas redes sociais, o ator lamentou as dores, mas compartilhou que já iniciou o tratamento para seguir firme na dança.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Henri contou que já estava lidando com algumas dores no tornozelo. No entanto, acabou descobrindo também um problema na fíbula. Apesar de não ter detalhado o diagnóstico, o ator explicou que já iniciou as sessões de fisioterapia e pretende continuar focado nas coreografias, mesmo com o problema.

"Eu prometo para vocês evolução e superação. Eu quero mostrar o melhor de mim. Podem esperar o melhor do nosso grupo, a nossa coreografia está sensacional, espetacular. Eu garanto que vocês vão se divertir muito. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que Deus está aqui protegendo, ele está vendo nosso esforço”, disse o ator.

Henri ainda fez questão de reforçar que não é especialista em dança, mas que pretende dar tudo de si nessa nova etapa do programa: “É sobre superação, aprendizado para a minha carreira. Eu não sou bailarino, estou tentando fazer o meu melhor para evoluir para mostrar para vocês e para mim mesmo o melhor", explicou sua motivação.

“Quero dividir com vocês as alegrias e dores, medos e ansiedades que fazem parte de todo ser humano. Então, sem mimimi, vamos cuidar e fazer o nosso melhor, porque não podemos parar. Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou o preconceito te dominarem”, ele declarou.

Por fim, o ator apareceu fazendo o tratamento e celebrou a recuperação: “Acredite! Você é forte e consegue ultrapassar qualquer dificuldade! Lembre-se que ninguém vence sempre. O que distingue os vencedores dos demais é que eles nunca deixam de tentar. Não se desespere e nunca, nunca , desista! Você é forte, você consegue!”, finalizou.

Henri Castelli tem sequela irreversível:

Henri Castelli ficou com uma sequela irreversível em razão da agressão que sofreu em dezembro de 2020, em um restaurante na Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. Segundo o laudo pericial, o artista ficou com parestesia, sensação de formigamento ou dormência que pode acometer mãos, pés, pernas, braços e até mesmo boca e orelhas.

De acordo com o perito que assina o laudo de Henri Castelli, a condição do ator deve ser permanente e, atualmente, não possui tratamento. Na época da briga, o artista sofreu uma agressão e teve sua mandíbula fraturada. Apesar das sequelas, ele seguiu focado em sua carreira e hoje inicia uma nova etapa com a Dança dos Famosos.